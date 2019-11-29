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"اللهيبي": ‏إنجازات بلادنا تتسع في وقت يشهد العالم أزمات أمنية واقتصادية وتنموية

قال: ذكرى تَوَلي الملك سلمان لمقاليد الحكم مليئة بالحب والأمن والأمان

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن الذكرى الخامسة لتَوَلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم تحت شعار "لك.. يا سلمان"، مليئة بالحب والأمن والأمان والاطمئنان والإنجاز والعطاء؛ مقدمًا تهنئته وتهنئة جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالطائف الخالصة بالولاء والطاعة لقائد هذه البلاد وولي عهده الأمين، بهذه المناسبة العزيزة على الوطن.

وأضاف "اللهيبي": أن "مسيرة الإنجازات للوطن، مواكبةٌ لعجلة التطور في كل المجالات، وعلى جميع الأصعدة، في وقت يمرّ العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية وتنموية؛ وذلك لأن الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسعى دومًا إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن، الذي يُبادلها الحب والولاء في صورة جسّدت أسمى معاني الْتفاف الولاء حول الحاكم والوطن".

ولفت إلى أن المملكة شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والعسكرية، والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تَمَيزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن، وتنميته؛ مما يضعها بكل اعتزاز بين دول العالم المتقدمة.

وأشار "اللهيبي"، إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حَظِيت بالعديد من المشاريع التعليمية؛ حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المستلمة أكثرَ من ٧٩ مليون ريال، بطاقة استيعابية للمدارس ٦٩٣٠ طالبًا وطالبة، كما تم تهيئة ٣ مبانٍ تعليمية قديمة، والاستفادة منها بدلًا من المباني المستأجرة؛ في حين بلغت المشاريع الجاري تنفيذها ١١ مشروعًا، بقيمة تُقدر بمائة وعشرة ملايين وتسعمائة ألف ريال (١١٠٩٠٠٠٠٠ ريال).

وأكد أن هذه السلسلة من المشاريع التنموية ستكون محفّزة للميدان التعليمي، وتعطي وَثَبات متقدمة للطلاب والطالبات؛ مما يُسهم في تعزيز المخرجات الوطنية لهذه البلاد.

واختتم "اللهيبي" حديثه، بالدعاء بأن يمنّ الله عز وجل على القيادة والشعب والوطن، بالخير والأمن والأمان، وينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي، وأن يجعل الوطن شامخًا في كل زمان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"اللهيبي": ‏إنجازات بلادنا تتسع في وقت يشهد العالم أزمات أمنية واقتصادية وتنموية
سبق

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن الذكرى الخامسة لتَوَلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم تحت شعار "لك.. يا سلمان"، مليئة بالحب والأمن والأمان والاطمئنان والإنجاز والعطاء؛ مقدمًا تهنئته وتهنئة جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالطائف الخالصة بالولاء والطاعة لقائد هذه البلاد وولي عهده الأمين، بهذه المناسبة العزيزة على الوطن.

وأضاف "اللهيبي": أن "مسيرة الإنجازات للوطن، مواكبةٌ لعجلة التطور في كل المجالات، وعلى جميع الأصعدة، في وقت يمرّ العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية وتنموية؛ وذلك لأن الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسعى دومًا إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن، الذي يُبادلها الحب والولاء في صورة جسّدت أسمى معاني الْتفاف الولاء حول الحاكم والوطن".

ولفت إلى أن المملكة شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والعسكرية، والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تَمَيزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن، وتنميته؛ مما يضعها بكل اعتزاز بين دول العالم المتقدمة.

وأشار "اللهيبي"، إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حَظِيت بالعديد من المشاريع التعليمية؛ حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المستلمة أكثرَ من ٧٩ مليون ريال، بطاقة استيعابية للمدارس ٦٩٣٠ طالبًا وطالبة، كما تم تهيئة ٣ مبانٍ تعليمية قديمة، والاستفادة منها بدلًا من المباني المستأجرة؛ في حين بلغت المشاريع الجاري تنفيذها ١١ مشروعًا، بقيمة تُقدر بمائة وعشرة ملايين وتسعمائة ألف ريال (١١٠٩٠٠٠٠٠ ريال).

وأكد أن هذه السلسلة من المشاريع التنموية ستكون محفّزة للميدان التعليمي، وتعطي وَثَبات متقدمة للطلاب والطالبات؛ مما يُسهم في تعزيز المخرجات الوطنية لهذه البلاد.

واختتم "اللهيبي" حديثه، بالدعاء بأن يمنّ الله عز وجل على القيادة والشعب والوطن، بالخير والأمن والأمان، وينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي، وأن يجعل الوطن شامخًا في كل زمان.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
07:34 PM

"اللهيبي": ‏إنجازات بلادنا تتسع في وقت يشهد العالم أزمات أمنية واقتصادية وتنموية

قال: ذكرى تَوَلي الملك سلمان لمقاليد الحكم مليئة بالحب والأمن والأمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن الذكرى الخامسة لتَوَلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم تحت شعار "لك.. يا سلمان"، مليئة بالحب والأمن والأمان والاطمئنان والإنجاز والعطاء؛ مقدمًا تهنئته وتهنئة جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالطائف الخالصة بالولاء والطاعة لقائد هذه البلاد وولي عهده الأمين، بهذه المناسبة العزيزة على الوطن.

وأضاف "اللهيبي": أن "مسيرة الإنجازات للوطن، مواكبةٌ لعجلة التطور في كل المجالات، وعلى جميع الأصعدة، في وقت يمرّ العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية وتنموية؛ وذلك لأن الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسعى دومًا إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن، الذي يُبادلها الحب والولاء في صورة جسّدت أسمى معاني الْتفاف الولاء حول الحاكم والوطن".

ولفت إلى أن المملكة شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والعسكرية، والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تَمَيزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن، وتنميته؛ مما يضعها بكل اعتزاز بين دول العالم المتقدمة.

وأشار "اللهيبي"، إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حَظِيت بالعديد من المشاريع التعليمية؛ حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المستلمة أكثرَ من ٧٩ مليون ريال، بطاقة استيعابية للمدارس ٦٩٣٠ طالبًا وطالبة، كما تم تهيئة ٣ مبانٍ تعليمية قديمة، والاستفادة منها بدلًا من المباني المستأجرة؛ في حين بلغت المشاريع الجاري تنفيذها ١١ مشروعًا، بقيمة تُقدر بمائة وعشرة ملايين وتسعمائة ألف ريال (١١٠٩٠٠٠٠٠ ريال).

وأكد أن هذه السلسلة من المشاريع التنموية ستكون محفّزة للميدان التعليمي، وتعطي وَثَبات متقدمة للطلاب والطالبات؛ مما يُسهم في تعزيز المخرجات الوطنية لهذه البلاد.

واختتم "اللهيبي" حديثه، بالدعاء بأن يمنّ الله عز وجل على القيادة والشعب والوطن، بالخير والأمن والأمان، وينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي، وأن يجعل الوطن شامخًا في كل زمان.

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