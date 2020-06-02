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"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

معدلات التعافي من كورونا في المملكة يقارب 74٪ من الحالات النشطة

"الصحة" أعلنت عن تسجيل 1484 حالة شفاء من الفيروس اليوم

بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا، حتى اليوم، 65790 حالة مما يشكل نسبة 73.9٪ من بين إجمالي حالات النشطة التي بلغت 89011 حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة: تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ،وتسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معدلات التعافي من كورونا في المملكة يقارب 74٪ من الحالات النشطة
سبق

بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا، حتى اليوم، 65790 حالة مما يشكل نسبة 73.9٪ من بين إجمالي حالات النشطة التي بلغت 89011 حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة: تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ،وتسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
04:25 PM

معدلات التعافي من كورونا في المملكة يقارب 74٪ من الحالات النشطة

"الصحة" أعلنت عن تسجيل 1484 حالة شفاء من الفيروس اليوم

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
1,913

بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا، حتى اليوم، 65790 حالة مما يشكل نسبة 73.9٪ من بين إجمالي حالات النشطة التي بلغت 89011 حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة: تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ،وتسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .

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