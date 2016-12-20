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بعد القبض عليهم .. 110 آلاف ريال عقوبة تنتظر المعتدين على حيوان "الوبر" بجازان

تطبيقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بناء على المادة 48 من نظام البيئة

ينتظر المعتدون على حيوان الوبر بجازان والبالغ عددهم أربعة أشخاص عقوبات تصل إلى 110 آلاف ريال تطبيقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في السعودية بناء على المادة 48 من نظام البيئة، وذلك بعد أن أعلنت شرطة جازان القبض عليهم.

وفي التفاصيل، تبلغ غرامة صيد الوبر الصخري بحسب اللائحة التنفيذية للبيئة 25 ألف ريال للواحد و80 ألف ريال كتعويض

وتستعرض "سبق" أبرز مخالفات صيد الكائنات الفطرية كالتالي:

- الصيد دون ترخيص 10,000 ريال

- الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها 5,000 ريال

- الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5000 ريال

- عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري 10000 ريال

- إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية لا تزيد على 1,000,000 ريال

وتبلغ أعلى غرامات صيد الكائنات الحية كالأتي :

المها العربي: 90 ألف ريال

النيص: 70 ألف ريال

غرير العسل (الضربان): 80 ألف ريال

الضبع المخطط والذئب العربي وابن آوى: 80 ألف ريال

النمر العربي: 400 ألف ريال

العقعق العسيري: 100 ألف ريال

أبو منجل الأصلع: 200 ألف ريال

الضب: 3 آلاف ريال

الأرنب البري : ١٨ ألف ريال

وكانت شرطة جازان قد أعلنت أمس أنه وبناء على المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة، أسفرت عن تمكّن شرطة محافظة الريث من ضبط 4 مواطنين؛ لقيامهم بالصيد دون ترخيص، بحوزتهم سلاح ساكتون هوائي و4 كائنات مصيدة (الوبر)، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة العام الماضي عن البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في السعودية، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصًا استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد القبض عليهم .. 110 آلاف ريال عقوبة تنتظر المعتدين على حيوان "الوبر" بجازان
سبق

ينتظر المعتدون على حيوان الوبر بجازان والبالغ عددهم أربعة أشخاص عقوبات تصل إلى 110 آلاف ريال تطبيقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في السعودية بناء على المادة 48 من نظام البيئة، وذلك بعد أن أعلنت شرطة جازان القبض عليهم.

وفي التفاصيل، تبلغ غرامة صيد الوبر الصخري بحسب اللائحة التنفيذية للبيئة 25 ألف ريال للواحد و80 ألف ريال كتعويض

وتستعرض "سبق" أبرز مخالفات صيد الكائنات الفطرية كالتالي:

- الصيد دون ترخيص 10,000 ريال

- الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها 5,000 ريال

- الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5000 ريال

- عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري 10000 ريال

- إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية لا تزيد على 1,000,000 ريال

وتبلغ أعلى غرامات صيد الكائنات الحية كالأتي :

المها العربي: 90 ألف ريال

النيص: 70 ألف ريال

غرير العسل (الضربان): 80 ألف ريال

الضبع المخطط والذئب العربي وابن آوى: 80 ألف ريال

النمر العربي: 400 ألف ريال

العقعق العسيري: 100 ألف ريال

أبو منجل الأصلع: 200 ألف ريال

الضب: 3 آلاف ريال

الأرنب البري : ١٨ ألف ريال

وكانت شرطة جازان قد أعلنت أمس أنه وبناء على المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة، أسفرت عن تمكّن شرطة محافظة الريث من ضبط 4 مواطنين؛ لقيامهم بالصيد دون ترخيص، بحوزتهم سلاح ساكتون هوائي و4 كائنات مصيدة (الوبر)، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة العام الماضي عن البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في السعودية، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصًا استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
11:16 PM

بعد القبض عليهم .. 110 آلاف ريال عقوبة تنتظر المعتدين على حيوان "الوبر" بجازان

تطبيقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بناء على المادة 48 من نظام البيئة

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قاسم الخبراني - جازان
1
10,266

ينتظر المعتدون على حيوان الوبر بجازان والبالغ عددهم أربعة أشخاص عقوبات تصل إلى 110 آلاف ريال تطبيقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في السعودية بناء على المادة 48 من نظام البيئة، وذلك بعد أن أعلنت شرطة جازان القبض عليهم.

وفي التفاصيل، تبلغ غرامة صيد الوبر الصخري بحسب اللائحة التنفيذية للبيئة 25 ألف ريال للواحد و80 ألف ريال كتعويض

وتستعرض "سبق" أبرز مخالفات صيد الكائنات الفطرية كالتالي:

- الصيد دون ترخيص 10,000 ريال

- الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها 5,000 ريال

- الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5000 ريال

- عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري 10000 ريال

- إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية لا تزيد على 1,000,000 ريال

وتبلغ أعلى غرامات صيد الكائنات الحية كالأتي :

المها العربي: 90 ألف ريال

النيص: 70 ألف ريال

غرير العسل (الضربان): 80 ألف ريال

الضبع المخطط والذئب العربي وابن آوى: 80 ألف ريال

النمر العربي: 400 ألف ريال

العقعق العسيري: 100 ألف ريال

أبو منجل الأصلع: 200 ألف ريال

الضب: 3 آلاف ريال

الأرنب البري : ١٨ ألف ريال

وكانت شرطة جازان قد أعلنت أمس أنه وبناء على المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة، أسفرت عن تمكّن شرطة محافظة الريث من ضبط 4 مواطنين؛ لقيامهم بالصيد دون ترخيص، بحوزتهم سلاح ساكتون هوائي و4 كائنات مصيدة (الوبر)، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة العام الماضي عن البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في السعودية، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصًا استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.

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