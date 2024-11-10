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الدفعة 36 من حساب المواطن.. 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع

إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 45 مليون ريال

أودع اليوم الثلاثاء برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال؛ منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكلين ما نسبته 92 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8 % من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني، إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93 %، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 41 %، وشكل الذكـور المستقلين 59 %، موضحًا أن 88 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 12 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

برنامج حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفعة 36 من حساب المواطن.. 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع
سبق

أودع اليوم الثلاثاء برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال؛ منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكلين ما نسبته 92 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8 % من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني، إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93 %، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 41 %، وشكل الذكـور المستقلين 59 %، موضحًا أن 88 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 12 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:54 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
03:36 PM

الدفعة 36 من حساب المواطن.. 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع

إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 45 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع اليوم الثلاثاء برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال؛ منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكلين ما نسبته 92 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8 % من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني، إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93 %، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 41 %، وشكل الذكـور المستقلين 59 %، موضحًا أن 88 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 12 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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