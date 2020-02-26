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"النحوي": زيارة الرئيس الموريتاني تعكس عمق العلاقات مع السعودية

أكد في تصريح لـ"سبق" أن المملكة عمق استراتيجي للعالم الإسلامي

اعتبر مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية بالتجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا الدكتور أحمد النحوي أن الزيارة التي يقوم بها هذه الأيام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المملكة العربية السعودية استجابة لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة وموريتانيا.

وأكد الدكتور "النحوي" أن هذه العلاقات لها أبعاد تاريخية، فالموريتانيون يتذكرون بكل اعتزاز وفخر زيارة الملك فيصل رحمه الله لموريتانيا ولقائه بالرئيس المؤسس لموريتانيا الرئيس المختار ولد داداه -رحمه الله- تلك الزيارة التاريخية التي كان لها الأثر الكبير في تطوير هذه العلاقات التاريخية

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" أكد فيه أن العلاقات السعودية الموريتانية تميزت في الآونة الأخيرة بتطور كبير وبتناغم وتوافق في المواقف الدولية في إطار حرصهما على ما يعزز العمل المشترك لكل مافيه خير للأمتين العربية والإسلامية.

وبين "النحوي" أن موريتانيا تقف مع المملكة في كل القضايا الكبرى، مشيراً إلى أن المملكة عمق استراتيجي للعالم الإسلامي وقوة كبيرة يعتز بها كل المسلمين بالعالم، ويراهنون على قوة ومتانة السياسية السعودية التي تمد يد الخير لكل المسلمين بالعالم.

ونوّه الدكتور "النحوي" بما شهدته الزيارة اليوم من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم المهمة التي تستهدف مجالات التعليم والثقافة والوظيفة العمومية، وهي مجالات تسهم في التنمية المستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النحوي": زيارة الرئيس الموريتاني تعكس عمق العلاقات مع السعودية
سبق

اعتبر مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية بالتجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا الدكتور أحمد النحوي أن الزيارة التي يقوم بها هذه الأيام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المملكة العربية السعودية استجابة لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة وموريتانيا.

وأكد الدكتور "النحوي" أن هذه العلاقات لها أبعاد تاريخية، فالموريتانيون يتذكرون بكل اعتزاز وفخر زيارة الملك فيصل رحمه الله لموريتانيا ولقائه بالرئيس المؤسس لموريتانيا الرئيس المختار ولد داداه -رحمه الله- تلك الزيارة التاريخية التي كان لها الأثر الكبير في تطوير هذه العلاقات التاريخية

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" أكد فيه أن العلاقات السعودية الموريتانية تميزت في الآونة الأخيرة بتطور كبير وبتناغم وتوافق في المواقف الدولية في إطار حرصهما على ما يعزز العمل المشترك لكل مافيه خير للأمتين العربية والإسلامية.

وبين "النحوي" أن موريتانيا تقف مع المملكة في كل القضايا الكبرى، مشيراً إلى أن المملكة عمق استراتيجي للعالم الإسلامي وقوة كبيرة يعتز بها كل المسلمين بالعالم، ويراهنون على قوة ومتانة السياسية السعودية التي تمد يد الخير لكل المسلمين بالعالم.

ونوّه الدكتور "النحوي" بما شهدته الزيارة اليوم من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم المهمة التي تستهدف مجالات التعليم والثقافة والوظيفة العمومية، وهي مجالات تسهم في التنمية المستدامة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:25 PM

"النحوي": زيارة الرئيس الموريتاني تعكس عمق العلاقات مع السعودية

أكد في تصريح لـ"سبق" أن المملكة عمق استراتيجي للعالم الإسلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية بالتجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا الدكتور أحمد النحوي أن الزيارة التي يقوم بها هذه الأيام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المملكة العربية السعودية استجابة لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة وموريتانيا.

وأكد الدكتور "النحوي" أن هذه العلاقات لها أبعاد تاريخية، فالموريتانيون يتذكرون بكل اعتزاز وفخر زيارة الملك فيصل رحمه الله لموريتانيا ولقائه بالرئيس المؤسس لموريتانيا الرئيس المختار ولد داداه -رحمه الله- تلك الزيارة التاريخية التي كان لها الأثر الكبير في تطوير هذه العلاقات التاريخية

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" أكد فيه أن العلاقات السعودية الموريتانية تميزت في الآونة الأخيرة بتطور كبير وبتناغم وتوافق في المواقف الدولية في إطار حرصهما على ما يعزز العمل المشترك لكل مافيه خير للأمتين العربية والإسلامية.

وبين "النحوي" أن موريتانيا تقف مع المملكة في كل القضايا الكبرى، مشيراً إلى أن المملكة عمق استراتيجي للعالم الإسلامي وقوة كبيرة يعتز بها كل المسلمين بالعالم، ويراهنون على قوة ومتانة السياسية السعودية التي تمد يد الخير لكل المسلمين بالعالم.

ونوّه الدكتور "النحوي" بما شهدته الزيارة اليوم من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم المهمة التي تستهدف مجالات التعليم والثقافة والوظيفة العمومية، وهي مجالات تسهم في التنمية المستدامة.

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