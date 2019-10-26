النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صلة" تقرر إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر

قررت شركة صلة إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر في اللقاء الذي سيجمع الفريقين غدًا الأحد، وأوضحت أنه سيتم إعادة بيعها لجماهير النصر؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل، وتطبيقًا للأنظمة.

جاء ذلك بعد موجة الاستياء التي سادت بين أوساط جماهير نادي النصر بعد نفاد جميع التذاكر، بحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، ويطارده الأهلي، فيما يوجَد النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة، لكن من 6 مباريات فقط؛ إذ لديه مباراة مؤجلة، سيخوضها لاحقًا أمام الفيصلي.

ديربي الرياض الهلال النصر صلة الرياضية صلة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"صلة" تقرر إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر
سبق

قررت شركة صلة إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر في اللقاء الذي سيجمع الفريقين غدًا الأحد، وأوضحت أنه سيتم إعادة بيعها لجماهير النصر؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل، وتطبيقًا للأنظمة.

جاء ذلك بعد موجة الاستياء التي سادت بين أوساط جماهير نادي النصر بعد نفاد جميع التذاكر، بحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، ويطارده الأهلي، فيما يوجَد النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة، لكن من 6 مباريات فقط؛ إذ لديه مباراة مؤجلة، سيخوضها لاحقًا أمام الفيصلي.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
11:45 PM

"صلة" تقرر إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
5,148

قررت شركة صلة إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر في اللقاء الذي سيجمع الفريقين غدًا الأحد، وأوضحت أنه سيتم إعادة بيعها لجماهير النصر؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل، وتطبيقًا للأنظمة.

جاء ذلك بعد موجة الاستياء التي سادت بين أوساط جماهير نادي النصر بعد نفاد جميع التذاكر، بحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، ويطارده الأهلي، فيما يوجَد النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة، لكن من 6 مباريات فقط؛ إذ لديه مباراة مؤجلة، سيخوضها لاحقًا أمام الفيصلي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,634
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,105
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,244

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة