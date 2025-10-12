تأجيل الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي.. حتى إشعار آخر

أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن تأجيل الجمعية العمومية العادية المقررة يوم 14 أكتوبر الجاري، إلى إشعار آخر، وفق ما أعلن عنه، اليوم الاثنين.

ووجهت الدعوة يوم 21 سبتمبر الماضي لجميع أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، لحضور الجمعية العادية.

وعلى جانب آخر، يصل الصربي لوبومير فيجسا، لاعب الأهلي الجديد، إلى جدة صباح الغد، استعداداً لدخول التدريبات، بعد التعاقد معه لمدة عامين، قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي.