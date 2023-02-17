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"وجهك محتاج صنفرة".. استشاري يحذّر من "فخ الحلاقين": هذا ما يحدث

قال: جملةٌ شهيرة يبدأ بعدها عجن الوجه والاحمرار ثم التهيج فزيادة تدفق الدم

نصح الدكتور مانع الحربي، استشاري طب وجراحة الأمراض الجلدية والتجميلية، بعدم صنفرة الوجه؛ لأن ذلك يزيد من نشاط الخلايا الصبغية؛ وبالتالي يزيد من درجة سمار الوجه.

‏وحذّر "الحربي" من "فخ" الحلاقين وطلباتهم المستمرة؛ مشيرًا أن غالبيتهم إذا فرغ من الحلاقة قال جملته الشهيرة: "وجهك محتاج صنفرة!"، ثم يبدأ بعد موافقة العميل بالفرك، ومن المعلوم أن عجن الوجه يعطي احمرارًا؛ لأنه يسبب تهيّجًا، وهذا التهيّج يؤدي إلى زيادة تدفق الدم للوجه بعد أن يخفّ التهيج، وتتحول نضارة البشرة إلى سمار؛ لأن الفرك يزيد من نشاط الخلايا الصبغية.

مانع الحربي عدم صنفرة الوجه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وجهك محتاج صنفرة".. استشاري يحذّر من "فخ الحلاقين": هذا ما يحدث
سبق

نصح الدكتور مانع الحربي، استشاري طب وجراحة الأمراض الجلدية والتجميلية، بعدم صنفرة الوجه؛ لأن ذلك يزيد من نشاط الخلايا الصبغية؛ وبالتالي يزيد من درجة سمار الوجه.

‏وحذّر "الحربي" من "فخ" الحلاقين وطلباتهم المستمرة؛ مشيرًا أن غالبيتهم إذا فرغ من الحلاقة قال جملته الشهيرة: "وجهك محتاج صنفرة!"، ثم يبدأ بعد موافقة العميل بالفرك، ومن المعلوم أن عجن الوجه يعطي احمرارًا؛ لأنه يسبب تهيّجًا، وهذا التهيّج يؤدي إلى زيادة تدفق الدم للوجه بعد أن يخفّ التهيج، وتتحول نضارة البشرة إلى سمار؛ لأن الفرك يزيد من نشاط الخلايا الصبغية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:21 AM

"وجهك محتاج صنفرة".. استشاري يحذّر من "فخ الحلاقين": هذا ما يحدث

قال: جملةٌ شهيرة يبدأ بعدها عجن الوجه والاحمرار ثم التهيج فزيادة تدفق الدم

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
7,647

نصح الدكتور مانع الحربي، استشاري طب وجراحة الأمراض الجلدية والتجميلية، بعدم صنفرة الوجه؛ لأن ذلك يزيد من نشاط الخلايا الصبغية؛ وبالتالي يزيد من درجة سمار الوجه.

‏وحذّر "الحربي" من "فخ" الحلاقين وطلباتهم المستمرة؛ مشيرًا أن غالبيتهم إذا فرغ من الحلاقة قال جملته الشهيرة: "وجهك محتاج صنفرة!"، ثم يبدأ بعد موافقة العميل بالفرك، ومن المعلوم أن عجن الوجه يعطي احمرارًا؛ لأنه يسبب تهيّجًا، وهذا التهيّج يؤدي إلى زيادة تدفق الدم للوجه بعد أن يخفّ التهيج، وتتحول نضارة البشرة إلى سمار؛ لأن الفرك يزيد من نشاط الخلايا الصبغية.

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