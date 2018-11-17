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المنتخب السعودي: إصابة "الشهراني" في عضلة الفخذ الأمامية

واصل تحضيراته لكأس آسيا.. ويطير للأردن غداً

كشفت الفحوص التي أجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.

واستأنف المنتخب، اليوم السبت، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب الأردن ودياً في العاصمة عمان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الذي عمد إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام اليمن، فيما خضع بقية اللاعبين إلى تدريبات اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، قبل أن يخصص بيتزي حصة للتدريب على التمرير بمختلف السرعات.

وواصل لاعب الوسط سالم الدوسري والمدافع سلطان الغنام التمارين التأهيلية الخاصة بهما في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، فيما خصصت تمارين تأهيلية للاعب الوسط محمد كنو بعد إراحته يوم أمس لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

وسيجري المنتخب السعودي الأول، مساء غدٍ الأحد، حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في الساعة الرابعة مساءً.

من جهة أخرى، تقرر أن تغادر بعثة المنتخب مساء غدٍ الأحد إلى العاصمة الأردنية عمّان لاستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي.

المنتخب السعودي: فحوص طبية لياسر الشهراني لتحديد نوع الإصابة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي: إصابة "الشهراني" في عضلة الفخذ الأمامية
سبق

كشفت الفحوص التي أجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.

واستأنف المنتخب، اليوم السبت، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب الأردن ودياً في العاصمة عمان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الذي عمد إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام اليمن، فيما خضع بقية اللاعبين إلى تدريبات اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، قبل أن يخصص بيتزي حصة للتدريب على التمرير بمختلف السرعات.

وواصل لاعب الوسط سالم الدوسري والمدافع سلطان الغنام التمارين التأهيلية الخاصة بهما في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، فيما خصصت تمارين تأهيلية للاعب الوسط محمد كنو بعد إراحته يوم أمس لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

وسيجري المنتخب السعودي الأول، مساء غدٍ الأحد، حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في الساعة الرابعة مساءً.

من جهة أخرى، تقرر أن تغادر بعثة المنتخب مساء غدٍ الأحد إلى العاصمة الأردنية عمّان لاستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
07:40 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
10:38 PM

المنتخب السعودي: إصابة "الشهراني" في عضلة الفخذ الأمامية

واصل تحضيراته لكأس آسيا.. ويطير للأردن غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الفحوص التي أجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.

واستأنف المنتخب، اليوم السبت، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب الأردن ودياً في العاصمة عمان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الذي عمد إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام اليمن، فيما خضع بقية اللاعبين إلى تدريبات اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، قبل أن يخصص بيتزي حصة للتدريب على التمرير بمختلف السرعات.

وواصل لاعب الوسط سالم الدوسري والمدافع سلطان الغنام التمارين التأهيلية الخاصة بهما في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، فيما خصصت تمارين تأهيلية للاعب الوسط محمد كنو بعد إراحته يوم أمس لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

وسيجري المنتخب السعودي الأول، مساء غدٍ الأحد، حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في الساعة الرابعة مساءً.

من جهة أخرى، تقرر أن تغادر بعثة المنتخب مساء غدٍ الأحد إلى العاصمة الأردنية عمّان لاستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي.

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