النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بهدفي "السومة" .. الأهلي يواصل صحوته ويتخطى عقبة الطائي

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الانتصار صعد الأهلي ثلاثة مراكز على لائحة الترتيب، حيث أصبح يملك 11 نقطة بالمركز الثامن في حين تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط بالمركز الثالث عشر.

وضع المحترف السوري عمر السومة الأهلي في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة السابعة حينما توغل الدولي المقدوني إزجان أليوسكي من الجهة اليسرى، وحول عرضية مميزة إلى السومة الذي لم يتوان عن إيداعها في الشباك.

ورفض البرازيلي لوكاس الفيس مدافع الطائي أن يدخل فريقه الاستراحة متأخرًا بهدف حينما ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية وصلته من محمد حرزان ليحولها قوية برأسه داخل الشباك عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ومع مطلع الشوط الثاني بادر الأهلي للهجوم ليسجل هدف التقدم مجددًا عند الدقيقة 51 بعدما أرسل عبدالرحمن غريب تمريرة عرضية ارتقى لها هداف الفريق عمر السومة وحولها برأسه في المرمى على الرغم من محاولة الحارس البلغاري مارتن لوكوف بالتصدي لها.

حاول أصحاب الضيافة فيما تبقى من دقائق أن يعدلوا النتيجة التي ظلت على حالها حتى صافرة النهاية بانتصار ثانٍ لفريق الأهلي وخسارة خامسة لنظيره الطائي.

الطائي الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بهدفي "السومة" .. الأهلي يواصل صحوته ويتخطى عقبة الطائي
سبق

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الانتصار صعد الأهلي ثلاثة مراكز على لائحة الترتيب، حيث أصبح يملك 11 نقطة بالمركز الثامن في حين تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط بالمركز الثالث عشر.

وضع المحترف السوري عمر السومة الأهلي في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة السابعة حينما توغل الدولي المقدوني إزجان أليوسكي من الجهة اليسرى، وحول عرضية مميزة إلى السومة الذي لم يتوان عن إيداعها في الشباك.

ورفض البرازيلي لوكاس الفيس مدافع الطائي أن يدخل فريقه الاستراحة متأخرًا بهدف حينما ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية وصلته من محمد حرزان ليحولها قوية برأسه داخل الشباك عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ومع مطلع الشوط الثاني بادر الأهلي للهجوم ليسجل هدف التقدم مجددًا عند الدقيقة 51 بعدما أرسل عبدالرحمن غريب تمريرة عرضية ارتقى لها هداف الفريق عمر السومة وحولها برأسه في المرمى على الرغم من محاولة الحارس البلغاري مارتن لوكوف بالتصدي لها.

حاول أصحاب الضيافة فيما تبقى من دقائق أن يعدلوا النتيجة التي ظلت على حالها حتى صافرة النهاية بانتصار ثانٍ لفريق الأهلي وخسارة خامسة لنظيره الطائي.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
10:15 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:22 PM

بهدفي "السومة" .. الأهلي يواصل صحوته ويتخطى عقبة الطائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
1
783

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الانتصار صعد الأهلي ثلاثة مراكز على لائحة الترتيب، حيث أصبح يملك 11 نقطة بالمركز الثامن في حين تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط بالمركز الثالث عشر.

وضع المحترف السوري عمر السومة الأهلي في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة السابعة حينما توغل الدولي المقدوني إزجان أليوسكي من الجهة اليسرى، وحول عرضية مميزة إلى السومة الذي لم يتوان عن إيداعها في الشباك.

ورفض البرازيلي لوكاس الفيس مدافع الطائي أن يدخل فريقه الاستراحة متأخرًا بهدف حينما ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية وصلته من محمد حرزان ليحولها قوية برأسه داخل الشباك عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ومع مطلع الشوط الثاني بادر الأهلي للهجوم ليسجل هدف التقدم مجددًا عند الدقيقة 51 بعدما أرسل عبدالرحمن غريب تمريرة عرضية ارتقى لها هداف الفريق عمر السومة وحولها برأسه في المرمى على الرغم من محاولة الحارس البلغاري مارتن لوكوف بالتصدي لها.

حاول أصحاب الضيافة فيما تبقى من دقائق أن يعدلوا النتيجة التي ظلت على حالها حتى صافرة النهاية بانتصار ثانٍ لفريق الأهلي وخسارة خامسة لنظيره الطائي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,322
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,670
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة