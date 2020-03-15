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#الخطوط_السعودية: بدء تعليق جميع الرحلات الدولية .. و"الداخلية" مستمرة وفق مواعيدها

بعد قرار الحكومة تعليقها أسبوعين وفقاً للإجراءات الوقائية الموصى بها من الجهات الصحية

قال مركز الاتصال التابع لـ#الخطوط_السعودية، اليوم، إنه تمّ تعليق جميع رحلاتها الدولية، مؤقتاً، واستمرار تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة وفق مواعيدها المجدولة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تمّ تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وُجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

الخطوط السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#الخطوط_السعودية: بدء تعليق جميع الرحلات الدولية .. و"الداخلية" مستمرة وفق مواعيدها
سبق

قال مركز الاتصال التابع لـ#الخطوط_السعودية، اليوم، إنه تمّ تعليق جميع رحلاتها الدولية، مؤقتاً، واستمرار تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة وفق مواعيدها المجدولة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تمّ تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وُجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:25 PM

#الخطوط_السعودية: بدء تعليق جميع الرحلات الدولية .. و"الداخلية" مستمرة وفق مواعيدها

بعد قرار الحكومة تعليقها أسبوعين وفقاً للإجراءات الوقائية الموصى بها من الجهات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مركز الاتصال التابع لـ#الخطوط_السعودية، اليوم، إنه تمّ تعليق جميع رحلاتها الدولية، مؤقتاً، واستمرار تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة وفق مواعيدها المجدولة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تمّ تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وُجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

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