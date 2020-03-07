إلزام شركات الطيران القادمة من مصر بـ"شهادة مخبرية"

حددت 3 مطارات سعودية للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين

أعلنت هيئة الطيران، اليوم، أنه في ظل الجهود المتخذة من قبل الجهات الحكومية بالمملكة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا للمملكة فقد تم وضع بعض الإجراءات الوقائية الملزمة على شركات الطيران القادمة للمملكة.

وقالت: يجب على كافة الناقلات التأكد من حصول أي مسافر قادم من أي من مطارات جمهورية مصر العربية أو من خلالها الحصول على شهادة مخبرية PCR تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا وتكون صادرة في خلال 24 ساعة السابقة من صعوده للطائرة من أحد المختبرات المعتمدة والمحددة من قبل سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وأعلنت عن قصر دخول المسافرين القادمين من أو من خلال أي من مطارات الدول التالية "دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين والكويت" إلى المملكة العربية السعودية على المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض مطار الملك عبدالعزيز بجدة مطار الملك فهد بالدمام.