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"نسائية شؤون الحرمين" تطلق العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية للحاجات

للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام

أطلقت الإدارة العامة النسائية برئاسة شؤون الحرمين، العديد من المبادرات المميزة لقاصدات بيت الله الحرام ومنسوباته تنوعت بين الاجتماعية والصحية والفكرية وغيرها؛ انطلاقًا من سعيها في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام؛ من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية على مدار العام، وتحقيقًا لدورها الرئيسي والفعال خلال موسم الحج باستشعار الأداء وقدسية المكان والزمان، وتوعية القاصدات وإرشادهن والمحافظة على أمنهن وسلامتهن، بما يضمن أداء المناسك وتنقلهن بكل يسر وسهولة.

وأوضحت مديرة الإدارة منيرة بنت عوض الجميعي أن تلك المبادرات المعنية بقاصدات بيت الله الحرام، تهدف إلى بيان مقاصد الحج الشرعية وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الألفة والمودة بين المسلمين، ونبذ الطائفية والتطرف، والتمسك بالدين الإسلامي الحنيف.

وأكدت أن البرامج وُضعت بدقة متناهية واتساق مع موسم الحج لتغطي كل الجوانب العلمية والفكرية والتوجيهية والاجتماعية والصحية والخدمية على حد سواء بتوجيهات ومتابعة حثيثة من الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود التي تراقب عن كثب سير الأعمال والنشاطات في المنظومة، وتناقش آليات تنفيذ البرامج بما يكفل نجاح المبادرات ويحقق أهدافها.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نسائية شؤون الحرمين" تطلق العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية للحاجات
سبق

أطلقت الإدارة العامة النسائية برئاسة شؤون الحرمين، العديد من المبادرات المميزة لقاصدات بيت الله الحرام ومنسوباته تنوعت بين الاجتماعية والصحية والفكرية وغيرها؛ انطلاقًا من سعيها في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام؛ من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية على مدار العام، وتحقيقًا لدورها الرئيسي والفعال خلال موسم الحج باستشعار الأداء وقدسية المكان والزمان، وتوعية القاصدات وإرشادهن والمحافظة على أمنهن وسلامتهن، بما يضمن أداء المناسك وتنقلهن بكل يسر وسهولة.

وأوضحت مديرة الإدارة منيرة بنت عوض الجميعي أن تلك المبادرات المعنية بقاصدات بيت الله الحرام، تهدف إلى بيان مقاصد الحج الشرعية وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الألفة والمودة بين المسلمين، ونبذ الطائفية والتطرف، والتمسك بالدين الإسلامي الحنيف.

وأكدت أن البرامج وُضعت بدقة متناهية واتساق مع موسم الحج لتغطي كل الجوانب العلمية والفكرية والتوجيهية والاجتماعية والصحية والخدمية على حد سواء بتوجيهات ومتابعة حثيثة من الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود التي تراقب عن كثب سير الأعمال والنشاطات في المنظومة، وتناقش آليات تنفيذ البرامج بما يكفل نجاح المبادرات ويحقق أهدافها.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
07:41 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:59 PM

"نسائية شؤون الحرمين" تطلق العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية للحاجات

للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الإدارة العامة النسائية برئاسة شؤون الحرمين، العديد من المبادرات المميزة لقاصدات بيت الله الحرام ومنسوباته تنوعت بين الاجتماعية والصحية والفكرية وغيرها؛ انطلاقًا من سعيها في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام؛ من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية على مدار العام، وتحقيقًا لدورها الرئيسي والفعال خلال موسم الحج باستشعار الأداء وقدسية المكان والزمان، وتوعية القاصدات وإرشادهن والمحافظة على أمنهن وسلامتهن، بما يضمن أداء المناسك وتنقلهن بكل يسر وسهولة.

وأوضحت مديرة الإدارة منيرة بنت عوض الجميعي أن تلك المبادرات المعنية بقاصدات بيت الله الحرام، تهدف إلى بيان مقاصد الحج الشرعية وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الألفة والمودة بين المسلمين، ونبذ الطائفية والتطرف، والتمسك بالدين الإسلامي الحنيف.

وأكدت أن البرامج وُضعت بدقة متناهية واتساق مع موسم الحج لتغطي كل الجوانب العلمية والفكرية والتوجيهية والاجتماعية والصحية والخدمية على حد سواء بتوجيهات ومتابعة حثيثة من الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود التي تراقب عن كثب سير الأعمال والنشاطات في المنظومة، وتناقش آليات تنفيذ البرامج بما يكفل نجاح المبادرات ويحقق أهدافها.

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