روسيا تدعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية

"لافروف": التطورات بشأن الاتفاق "مثيرة للقلق "

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إيران، اليوم الأربعاء، إلى الوفاء ببنود اتفاقها النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، لكنه قال إن موسكو "تتفهم" سبب تقليص طهران لالتزاماتها.



ووفق "سبوتنيك" قال "لافروف" للصحافيين في موسكو، إن التطورات بشأن الاتفاق النووي "مثيرة للقلق بشدة".



وألقى باللوم في الوضع على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات على طهران.