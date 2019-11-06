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روسيا تدعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية

"لافروف": التطورات بشأن الاتفاق "مثيرة للقلق "

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إيران، اليوم الأربعاء، إلى الوفاء ببنود اتفاقها النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، لكنه قال إن موسكو "تتفهم" سبب تقليص طهران لالتزاماتها.


ووفق "سبوتنيك" قال "لافروف" للصحافيين في موسكو، إن التطورات بشأن الاتفاق النووي "مثيرة للقلق بشدة".


وألقى باللوم في الوضع على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

روسيا إيران سيرغي لافروف

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تدعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية
سبق

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إيران، اليوم الأربعاء، إلى الوفاء ببنود اتفاقها النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، لكنه قال إن موسكو "تتفهم" سبب تقليص طهران لالتزاماتها.


ووفق "سبوتنيك" قال "لافروف" للصحافيين في موسكو، إن التطورات بشأن الاتفاق النووي "مثيرة للقلق بشدة".


وألقى باللوم في الوضع على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
02:37 PM

روسيا تدعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية

"لافروف": التطورات بشأن الاتفاق "مثيرة للقلق "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إيران، اليوم الأربعاء، إلى الوفاء ببنود اتفاقها النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، لكنه قال إن موسكو "تتفهم" سبب تقليص طهران لالتزاماتها.


ووفق "سبوتنيك" قال "لافروف" للصحافيين في موسكو، إن التطورات بشأن الاتفاق النووي "مثيرة للقلق بشدة".


وألقى باللوم في الوضع على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

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