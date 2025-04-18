النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس جواتيمالا: مهاجرون كثيرون على طائرة قادمة من أمريكا مصابون بكورونا

اختبارات أُجريت على 12 شخصًا تم اختيارهم عشوائيًّا في الطائرة

أكد رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، أن عددًا كبيرًا من المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة الذين كانوا على متن طائرة قادمة من هناك الأسبوع الماضي مصاب بفيروس كورونا.

وقال في كلمة عبر التلفزيون الليلة الماضية: إن الاختبارات التي أُجريت على 12 شخصًا تم اختيارهم بشكل عشوائي في الطائرة عندما قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحصهم أثبتت إصابتهم بكورونا.

وأضاف أن طائرة كانت تحمل 73 جواتيماليًّا غادرت الولايات المتحدة إلى جواتيمالا سيتي يوم الاثنين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس جواتيمالا: مهاجرون كثيرون على طائرة قادمة من أمريكا مصابون بكورونا
سبق

أكد رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، أن عددًا كبيرًا من المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة الذين كانوا على متن طائرة قادمة من هناك الأسبوع الماضي مصاب بفيروس كورونا.

وقال في كلمة عبر التلفزيون الليلة الماضية: إن الاختبارات التي أُجريت على 12 شخصًا تم اختيارهم بشكل عشوائي في الطائرة عندما قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحصهم أثبتت إصابتهم بكورونا.

وأضاف أن طائرة كانت تحمل 73 جواتيماليًّا غادرت الولايات المتحدة إلى جواتيمالا سيتي يوم الاثنين.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:32 AM

رئيس جواتيمالا: مهاجرون كثيرون على طائرة قادمة من أمريكا مصابون بكورونا

اختبارات أُجريت على 12 شخصًا تم اختيارهم عشوائيًّا في الطائرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
277

أكد رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، أن عددًا كبيرًا من المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة الذين كانوا على متن طائرة قادمة من هناك الأسبوع الماضي مصاب بفيروس كورونا.

وقال في كلمة عبر التلفزيون الليلة الماضية: إن الاختبارات التي أُجريت على 12 شخصًا تم اختيارهم بشكل عشوائي في الطائرة عندما قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحصهم أثبتت إصابتهم بكورونا.

وأضاف أن طائرة كانت تحمل 73 جواتيماليًّا غادرت الولايات المتحدة إلى جواتيمالا سيتي يوم الاثنين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,312
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,700
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,240
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,356

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة