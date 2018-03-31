خبراء "الصحة العالمية": اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة

قالوا: غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن لقاحي مختبري "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات، بحسب "الفرنسية".

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يُظهر أعراضاً، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى".