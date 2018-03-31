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"الصحة": تسجيل 585 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 369 خلال الـ24 ساعة الماضية

خبراء "الصحة العالمية": اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة

قالوا: غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن لقاحي مختبري "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات، بحسب "الفرنسية".

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يُظهر أعراضاً، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى".

منظمة الصحة العالمية

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خبراء "الصحة العالمية": اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة
سبق

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن لقاحي مختبري "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات، بحسب "الفرنسية".

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يُظهر أعراضاً، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى".

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
03:23 PM

خبراء "الصحة العالمية": اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة

قالوا: غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن لقاحي مختبري "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات، بحسب "الفرنسية".

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يُظهر أعراضاً، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى".

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