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"داعش" يؤكد مقتل زعيمه "البغدادي" ويعين "القرشي" بديلاً له

أكد تنظيم "داعش" مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، وأعلن التنظيم تعيين "أبي إبراهيم القرشي" خليفة للبغدادي، طبقًا لـ"(أ.ف.ب)".

مقتل أبو بكر البغدادي تنظيم داعش الإرهابي

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"داعش" يؤكد مقتل زعيمه "البغدادي" ويعين "القرشي" بديلاً له
سبق

أكد تنظيم "داعش" مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، وأعلن التنظيم تعيين "أبي إبراهيم القرشي" خليفة للبغدادي، طبقًا لـ"(أ.ف.ب)".

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
06:56 PM

"داعش" يؤكد مقتل زعيمه "البغدادي" ويعين "القرشي" بديلاً له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,927

أكد تنظيم "داعش" مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، وأعلن التنظيم تعيين "أبي إبراهيم القرشي" خليفة للبغدادي، طبقًا لـ"(أ.ف.ب)".

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