"داعش" يؤكد مقتل زعيمه "البغدادي" ويعين "القرشي" بديلاً له

أكد تنظيم "داعش" مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، وأعلن التنظيم تعيين "أبي إبراهيم القرشي" خليفة للبغدادي، طبقًا لـ"(أ.ف.ب)".
أكد تنظيم "داعش" مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، وأعلن التنظيم تعيين "أبي إبراهيم القرشي" خليفة للبغدادي، طبقًا لـ"(أ.ف.ب)".
مقتل أبو بكر البغدادي تنظيم داعش الإرهابي
أكد تنظيم "داعش" مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، وأعلن التنظيم تعيين "أبي إبراهيم القرشي" خليفة للبغدادي، طبقًا لـ"(أ.ف.ب)".
أكد تنظيم "داعش" مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، وأعلن التنظيم تعيين "أبي إبراهيم القرشي" خليفة للبغدادي، طبقًا لـ"(أ.ف.ب)".