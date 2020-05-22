لإخراج المئات من السجون.. "فُرجت" تستقبل 119 مليونًا لـ922 مستفيدًا

تنافس بين الشعب في شهر الخير.. وفي أقل من 15 يومًا فقط

عبدالله النحيط

أعلن الحساب الرسمي لمبادرة "فرجت" عبر حسابها في تويتر، عن استقبالها أكثرَ من 119 مليون ريال شملت 922 مستفيدًا بلغ عدد السعوديين منهم 751، وعدد المقيمين 171 مقيمًا من جنسيات مختلفة من الموقوفين في قضايا مالية.

جاء ذلك خلال الفترة 14 إلى 29 من شهر رمضان المبارك، متجاوزين بذلك الرقم الذي تم تسجيله في العام الماضي.

وتُعنى مبادرة "فُرجت" بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا مالية عبر منصة حكومية لجمع التبرعات من المواطنين، تحت إشراف المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية.