النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 419 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 626 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرئيس الصيني يتمنى الشفاء لـ"ترامب" و"ميلانيا"

عبر رسالة بعث بها هو زوجته إلى نظيره الأمريكي

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم السبت، عبّر فيها عن تمنياته لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الصينية إن "شي" وزوجته بينغ ليوان، أعربا في الرسالة، عن تعاطفهما مع "ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا" وقالا إنهما "يأملان في الشفاء العاجل لهما".

الرئيسية/ محطات

اعلان
الرئيس الصيني يتمنى الشفاء لـ"ترامب" و"ميلانيا"
سبق

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم السبت، عبّر فيها عن تمنياته لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الصينية إن "شي" وزوجته بينغ ليوان، أعربا في الرسالة، عن تعاطفهما مع "ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا" وقالا إنهما "يأملان في الشفاء العاجل لهما".

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
02:56 PM

الرئيس الصيني يتمنى الشفاء لـ"ترامب" و"ميلانيا"

عبر رسالة بعث بها هو زوجته إلى نظيره الأمريكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,614

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم السبت، عبّر فيها عن تمنياته لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الصينية إن "شي" وزوجته بينغ ليوان، أعربا في الرسالة، عن تعاطفهما مع "ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا" وقالا إنهما "يأملان في الشفاء العاجل لهما".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,564
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,055

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة