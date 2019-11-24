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أمانة جدة تعقد لقاءات مع الطلاب والطالبات لاستقطاب المواهب

للوصول للعدد المستهدف من المتطوعين بما يحقق طموحاتهم

نظّمت أمانة محافظة جدة زيارةً لجامعة "حكمة" وكلية "البترجي"، وعقدت لقاءات مع الطلاب والطالبات؛ لتسجيل الفرص التطوعية واستقطاب المواهب واحتساب عدد ساعاتهم التطوعية.

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده: إن الأمانة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين، بما يحقق طموحاتهم وإبراز مواهبهم، حيث تتيح الأمانة كل فرص الدعم للمتطوعين والمتطوعات، بمختلف ميولهم الإبداعية وفق رؤية 2030.

ولتفعيل استراتيجيتها مع القطاع العام والخاص والهادفة لتنظيم العمل التطوعي من خلال الشراكات مع الجامعات والكليات وقطاعات التعليم؛ بهدف استقطاب المواهب من الطلاب والطالبات.

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أمانة جدة تعقد لقاءات مع الطلاب والطالبات لاستقطاب المواهب
سبق

نظّمت أمانة محافظة جدة زيارةً لجامعة "حكمة" وكلية "البترجي"، وعقدت لقاءات مع الطلاب والطالبات؛ لتسجيل الفرص التطوعية واستقطاب المواهب واحتساب عدد ساعاتهم التطوعية.

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده: إن الأمانة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين، بما يحقق طموحاتهم وإبراز مواهبهم، حيث تتيح الأمانة كل فرص الدعم للمتطوعين والمتطوعات، بمختلف ميولهم الإبداعية وفق رؤية 2030.

ولتفعيل استراتيجيتها مع القطاع العام والخاص والهادفة لتنظيم العمل التطوعي من خلال الشراكات مع الجامعات والكليات وقطاعات التعليم؛ بهدف استقطاب المواهب من الطلاب والطالبات.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
05:11 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:09 AM

أمانة جدة تعقد لقاءات مع الطلاب والطالبات لاستقطاب المواهب

للوصول للعدد المستهدف من المتطوعين بما يحقق طموحاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظّمت أمانة محافظة جدة زيارةً لجامعة "حكمة" وكلية "البترجي"، وعقدت لقاءات مع الطلاب والطالبات؛ لتسجيل الفرص التطوعية واستقطاب المواهب واحتساب عدد ساعاتهم التطوعية.

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده: إن الأمانة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين، بما يحقق طموحاتهم وإبراز مواهبهم، حيث تتيح الأمانة كل فرص الدعم للمتطوعين والمتطوعات، بمختلف ميولهم الإبداعية وفق رؤية 2030.

ولتفعيل استراتيجيتها مع القطاع العام والخاص والهادفة لتنظيم العمل التطوعي من خلال الشراكات مع الجامعات والكليات وقطاعات التعليم؛ بهدف استقطاب المواهب من الطلاب والطالبات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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