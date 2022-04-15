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شاهد.. أمطار الافلاج تسيل الأودية وتجري الشعاب

شهدتها المحافظة أمس.. غزيرة وشملت القرى والهجر

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة سالت على أثرها الشعاب وبعض الأودية.

وشملت الأمطار التي شهدتها الأفلاج، مساء أمس الثلاثاء: ليلى والهدار والأحمر والبديع والغيل والنايفية والسيح وغيرها من قرى وهجر المحافظة، سال على أثرها بعض الأودية منها: وادي الهدار وشعاب الأحمر والغيل وستارة وغيرها من الشعاب بالمحافظة.

محافظة الأفلاج هطول أمطار غزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار الافلاج تسيل الأودية وتجري الشعاب
سبق

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة سالت على أثرها الشعاب وبعض الأودية.

وشملت الأمطار التي شهدتها الأفلاج، مساء أمس الثلاثاء: ليلى والهدار والأحمر والبديع والغيل والنايفية والسيح وغيرها من قرى وهجر المحافظة، سال على أثرها بعض الأودية منها: وادي الهدار وشعاب الأحمر والغيل وستارة وغيرها من الشعاب بالمحافظة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:13 AM

شاهد.. أمطار الافلاج تسيل الأودية وتجري الشعاب

شهدتها المحافظة أمس.. غزيرة وشملت القرى والهجر

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مسلّم الهواملة - الرياض
1
1,734

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة سالت على أثرها الشعاب وبعض الأودية.

وشملت الأمطار التي شهدتها الأفلاج، مساء أمس الثلاثاء: ليلى والهدار والأحمر والبديع والغيل والنايفية والسيح وغيرها من قرى وهجر المحافظة، سال على أثرها بعض الأودية منها: وادي الهدار وشعاب الأحمر والغيل وستارة وغيرها من الشعاب بالمحافظة.

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