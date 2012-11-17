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مدرب المنتخب السعودي "رينارد": الأخضر لم يحسم تأهله إلى المونديال .. تنتظرنا مرحلة صعبة

قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد: إن الأخضر حسم مباراة فيتنام بالصراعات الثنائية، مشيراً إلى أن فريقه حقق الأهم بحصد نقاط المباراة التي لعبت، الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.


وتابع رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "برزت الصراعات الثنائية كثيراً في المباراة التي كانت صعبة جداً، نظراً للتنافس الشديد بين المنتخبين بسبب رغبتهما في الفوز".


وأضاف: "عانينا من سوء أرضية الملعب، ولم نلعب كرتنا المعتادة والسريعة، الأرضية لم تكن في مستوى واحد".


وأوضح رينارد أن الأخضر لم يحسم تأهله إلى المونديال بعد، مشدداً على صعوبة المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل والتركيز لتحقيق الأهداف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب المنتخب السعودي "رينارد": الأخضر لم يحسم تأهله إلى المونديال .. تنتظرنا مرحلة صعبة
سبق

قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد: إن الأخضر حسم مباراة فيتنام بالصراعات الثنائية، مشيراً إلى أن فريقه حقق الأهم بحصد نقاط المباراة التي لعبت، الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.


وتابع رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "برزت الصراعات الثنائية كثيراً في المباراة التي كانت صعبة جداً، نظراً للتنافس الشديد بين المنتخبين بسبب رغبتهما في الفوز".


وأضاف: "عانينا من سوء أرضية الملعب، ولم نلعب كرتنا المعتادة والسريعة، الأرضية لم تكن في مستوى واحد".


وأوضح رينارد أن الأخضر لم يحسم تأهله إلى المونديال بعد، مشدداً على صعوبة المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل والتركيز لتحقيق الأهداف.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
07:02 PM

مدرب المنتخب السعودي "رينارد": الأخضر لم يحسم تأهله إلى المونديال .. تنتظرنا مرحلة صعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد: إن الأخضر حسم مباراة فيتنام بالصراعات الثنائية، مشيراً إلى أن فريقه حقق الأهم بحصد نقاط المباراة التي لعبت، الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.


وتابع رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "برزت الصراعات الثنائية كثيراً في المباراة التي كانت صعبة جداً، نظراً للتنافس الشديد بين المنتخبين بسبب رغبتهما في الفوز".


وأضاف: "عانينا من سوء أرضية الملعب، ولم نلعب كرتنا المعتادة والسريعة، الأرضية لم تكن في مستوى واحد".


وأوضح رينارد أن الأخضر لم يحسم تأهله إلى المونديال بعد، مشدداً على صعوبة المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل والتركيز لتحقيق الأهداف.

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