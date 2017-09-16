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"إنسان" تنظم دورة في اللغة الإنجليزية لأبنائها المستفيدين

تستمر 3 أشهر وبمشاركة 60 طالبًا وطالبة

تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، ممثلة بفرع الروضة؛ دورة تعليمية في اللغة الإنجليزية لأبنائها المستفيدين.

وتُعقد الدورة بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبية، ومشاركة 60 من أبناء وفتيات الجمعية، وتستمر ثلاثة أشهر، وسينهي المشاركون 110 ساعات تعليمية، على أن تمنح شهادتي المستوى التأسيسي والمستوى الأول لمن يجتاز الدورة.

وتأتي ضمن برنامج الرعاية التعليمية في "إنسان"؛ حيث تحرص الجمعية على إلحاق الطلاب والطالبات بالمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل؛ كالحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية؛ لتأهيلهم للعمل وفق تخصصاتهم العلمية، فضلًا عن إلحاقهم بالجامعات والكليات المحلية.

كما تلبي الجمعية المستلزمات الدراسية، وتوفر وسائل المواصلات، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسيًّا وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي.

وأولت الجمعية الجانب التعليمي أهمية قصوى؛ لما للتعليم من دور أساس في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين، بإذن الله، وتعمل الجمعية وفق استراتيجية تعليمية بنّاءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية.

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"إنسان" تنظم دورة في اللغة الإنجليزية لأبنائها المستفيدين
سبق

تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، ممثلة بفرع الروضة؛ دورة تعليمية في اللغة الإنجليزية لأبنائها المستفيدين.

وتُعقد الدورة بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبية، ومشاركة 60 من أبناء وفتيات الجمعية، وتستمر ثلاثة أشهر، وسينهي المشاركون 110 ساعات تعليمية، على أن تمنح شهادتي المستوى التأسيسي والمستوى الأول لمن يجتاز الدورة.

وتأتي ضمن برنامج الرعاية التعليمية في "إنسان"؛ حيث تحرص الجمعية على إلحاق الطلاب والطالبات بالمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل؛ كالحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية؛ لتأهيلهم للعمل وفق تخصصاتهم العلمية، فضلًا عن إلحاقهم بالجامعات والكليات المحلية.

كما تلبي الجمعية المستلزمات الدراسية، وتوفر وسائل المواصلات، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسيًّا وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي.

وأولت الجمعية الجانب التعليمي أهمية قصوى؛ لما للتعليم من دور أساس في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين، بإذن الله، وتعمل الجمعية وفق استراتيجية تعليمية بنّاءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
04:16 PM

"إنسان" تنظم دورة في اللغة الإنجليزية لأبنائها المستفيدين

تستمر 3 أشهر وبمشاركة 60 طالبًا وطالبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، ممثلة بفرع الروضة؛ دورة تعليمية في اللغة الإنجليزية لأبنائها المستفيدين.

وتُعقد الدورة بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبية، ومشاركة 60 من أبناء وفتيات الجمعية، وتستمر ثلاثة أشهر، وسينهي المشاركون 110 ساعات تعليمية، على أن تمنح شهادتي المستوى التأسيسي والمستوى الأول لمن يجتاز الدورة.

وتأتي ضمن برنامج الرعاية التعليمية في "إنسان"؛ حيث تحرص الجمعية على إلحاق الطلاب والطالبات بالمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل؛ كالحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية؛ لتأهيلهم للعمل وفق تخصصاتهم العلمية، فضلًا عن إلحاقهم بالجامعات والكليات المحلية.

كما تلبي الجمعية المستلزمات الدراسية، وتوفر وسائل المواصلات، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسيًّا وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي.

وأولت الجمعية الجانب التعليمي أهمية قصوى؛ لما للتعليم من دور أساس في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين، بإذن الله، وتعمل الجمعية وفق استراتيجية تعليمية بنّاءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية.

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