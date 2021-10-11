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ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة عدن

عبّرت عن تضامنها ووقوفها بجانب اليمن

أدانت وزارة الخارجية الليبية الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة عدن اليمنية، أمس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا اليمنيين الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها اليوم، عن تضامنها ووقوفها بجانب اليمن في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي من شأنها المساس بأمن واستقرار اليمن.

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ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة عدن
سبق

أدانت وزارة الخارجية الليبية الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة عدن اليمنية، أمس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا اليمنيين الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها اليوم، عن تضامنها ووقوفها بجانب اليمن في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي من شأنها المساس بأمن واستقرار اليمن.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
06:32 PM

ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة عدن

عبّرت عن تضامنها ووقوفها بجانب اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت وزارة الخارجية الليبية الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة عدن اليمنية، أمس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا اليمنيين الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها اليوم، عن تضامنها ووقوفها بجانب اليمن في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي من شأنها المساس بأمن واستقرار اليمن.

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