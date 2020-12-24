سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 128,290

الوفيات تصل إلى 1491.. والمتعافون 120,441

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 128,290 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1491 بنسبة 1,17% والمتعافين 120,441 لتصل نسبة الشفاء إلى 93,9%.



وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 10 حالات، ليبلغ إجمالي المنومين في المستشفيات 77 حالة والمنومين في العناية المركزة إلى 36 حالة.