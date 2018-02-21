الجنادرية.. هنا "تجربة قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات"

رسائل توعوية هادفة.. وثلاث شاشات توفر المحاكاة للواقع

جذب جناح المديرية العامة لمكافحة المخدرات المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، أنظار الكثير من زائري المهرجان؛ لما يقدمه من رسائل توعوية هادفة، تحذر من خلالها عن آفة المخدرات ومخاطر الانزلاق في طريقها المظلم.

وخصصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات سيارتي محاكاة لتجربة القيادة تحت تأثير افتراضي للمخدرات، ليتعرف الجمهور على مخاطر تأثير المخدرات على حياة السائق المتعاطي وحياة الآخرين من مستخدمي الطرق.

وتمنح التجربة الزائر إمكانية القيادة داخل المركبة التي تم تجهيزها بثلاث شاشات توفر واقعاً افتراضياً للقيادة تحت تأثير المخدرات، بالإضافة إلى تأثيرات أضيفت على عجلة القيادة، وثقل في دواسة البنزين والمكابح، مما يخلق واقعاً مماثلاً لحالة السائقين الذين يقودون مركباتهم تحت تأثير المخدرات، وما يشكلونه من مخاطر على سلامتهم وعلى سلامة مستخدمي الطريق.