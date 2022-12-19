النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تعاقب قاضيين إيرانيين ساعدا النظام على تقويض العدالة

أجريا محاكمات صورية لصحفيين ونشطاء سياسيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين؛ تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية، بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، بأن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثة أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية، لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدر بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام.

وزارة الخزانة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تعاقب قاضيين إيرانيين ساعدا النظام على تقويض العدالة
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين؛ تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية، بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، بأن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثة أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية، لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدر بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:17 PM

أمريكا تعاقب قاضيين إيرانيين ساعدا النظام على تقويض العدالة

أجريا محاكمات صورية لصحفيين ونشطاء سياسيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
111

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين؛ تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية، بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، بأن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثة أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية، لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدر بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,488
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,347
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,729
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,174

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة