أمريكا تعاقب قاضيين إيرانيين ساعدا النظام على تقويض العدالة

أجريا محاكمات صورية لصحفيين ونشطاء سياسيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين؛ تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية، بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، بأن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثة أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية، لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدر بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام.