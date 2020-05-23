النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

رئيس الوزراء الإسباني: 8 يونيو موعد منتظر لدوران عجلة الدوري

بعد التوقف بسسب فيروس كورونا لأكثر من شهرين

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إن منافسات دوري كرة القدم ستعود اعتباراً من الثامن من يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
واستأنفت أندية الليجا مطلع الأسبوع الجاري، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرًا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
رئيس الوزراء الإسباني: 8 يونيو موعد منتظر لدوران عجلة الدوري
سبق

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إن منافسات دوري كرة القدم ستعود اعتباراً من الثامن من يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
واستأنفت أندية الليجا مطلع الأسبوع الجاري، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرًا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19".

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
04:42 PM

رئيس الوزراء الإسباني: 8 يونيو موعد منتظر لدوران عجلة الدوري

بعد التوقف بسسب فيروس كورونا لأكثر من شهرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,013

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إن منافسات دوري كرة القدم ستعود اعتباراً من الثامن من يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
واستأنفت أندية الليجا مطلع الأسبوع الجاري، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرًا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة