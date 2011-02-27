وزير خارجية البحرين: قادرون على صد هجمة إيران

قال: تسييس قطر مسألة الحرمين يدل على إفلاسها

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الاثنين ثقته بقدرة بلاده ودول خليجية وعربية على التصدي للهجمة الإيرانية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد لـ"سكاي نيوز عربية"، على هامش تدشين "صرح زايد المؤسس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "قادرون على صد هجمة إيران.. وسننتصر على تدخلاتها في المنطقة".

وأضاف الوزير البحريني: "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وكثير من الدول العربية تدافع وتصد الهجمة والتدخلات الإيرانية".

وأشار إلى أن "تسييس قطر مسألة الحرمين يدل على إفلاس الدوحة".