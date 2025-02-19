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وداعاً للبرد المباغت وأهلا بدفء الظهيرة .. الزعاق: اليوم أول "العقرب الدم"

قال: فيها تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف الموجات الباردة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة.

وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.

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وداعاً للبرد المباغت وأهلا بدفء الظهيرة .. الزعاق: اليوم أول "العقرب الدم"
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة.

وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:00 PM

وداعاً للبرد المباغت وأهلا بدفء الظهيرة .. الزعاق: اليوم أول "العقرب الدم"

قال: فيها تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف الموجات الباردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة.

وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.

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