وداعاً للبرد المباغت وأهلا بدفء الظهيرة .. الزعاق: اليوم أول "العقرب الدم"

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة.
وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة.
وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.حالة الطقس الأرصاد
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة.
وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة.
وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.