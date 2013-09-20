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بعد انتهاكها سيادته بشحنة "حزب الله".. إيران مستعدّة لتزويد لبنان بالوقود إذا طلبت حكومته

"زاده" زعم أن رجال أعمال تعاقدوا على شرائها

أعلنت إيران اليوم "الأحد"، أنها مستعدّة لتزويد لبنان بالوقود في حال طلبت حكومته؛ وذلك بعد أن انتهكت سيادته بشحنة الوقود التي أدخلتها إلى أراضيها عن طريق ميليشيا حزب الله عبر سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "إذا أرادت الحكومة اللبنانية أن تشتري منّا الوقود سنقوم بتزويدها به".

وزعم "زاده" أن رجال أعمال لبنانيين تعاقدوا على شراء الشحنة المرسلة إلى "حزب الله" والبيع جرى بشكل طبيعي وأرسلت الشحنة.

وأثار إعلان "حزب الله"، الشهر الماضي، عزمه استقدام الوقود من طهران؛ موجةَ انتقادات سياسية من خصومه.

وانتقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي شحنات المازوت، لكنه اعتبر أن طريقة وصولها لا تعرّض لبنان لعقوبات أمريكية.

ودخلت الخميس عشرات الصهاريج المحمّلة بالمازوت المستقدم من إيران إلى لبنان برًّا عبر الحدود مع سوريا، بعد وصول الشحنة على متن ناقلة نفط إلى ميناء بانياس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد انتهاكها سيادته بشحنة "حزب الله".. إيران مستعدّة لتزويد لبنان بالوقود إذا طلبت حكومته
سبق

أعلنت إيران اليوم "الأحد"، أنها مستعدّة لتزويد لبنان بالوقود في حال طلبت حكومته؛ وذلك بعد أن انتهكت سيادته بشحنة الوقود التي أدخلتها إلى أراضيها عن طريق ميليشيا حزب الله عبر سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "إذا أرادت الحكومة اللبنانية أن تشتري منّا الوقود سنقوم بتزويدها به".

وزعم "زاده" أن رجال أعمال لبنانيين تعاقدوا على شراء الشحنة المرسلة إلى "حزب الله" والبيع جرى بشكل طبيعي وأرسلت الشحنة.

وأثار إعلان "حزب الله"، الشهر الماضي، عزمه استقدام الوقود من طهران؛ موجةَ انتقادات سياسية من خصومه.

وانتقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي شحنات المازوت، لكنه اعتبر أن طريقة وصولها لا تعرّض لبنان لعقوبات أمريكية.

ودخلت الخميس عشرات الصهاريج المحمّلة بالمازوت المستقدم من إيران إلى لبنان برًّا عبر الحدود مع سوريا، بعد وصول الشحنة على متن ناقلة نفط إلى ميناء بانياس.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
05:06 PM

بعد انتهاكها سيادته بشحنة "حزب الله".. إيران مستعدّة لتزويد لبنان بالوقود إذا طلبت حكومته

"زاده" زعم أن رجال أعمال تعاقدوا على شرائها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيران اليوم "الأحد"، أنها مستعدّة لتزويد لبنان بالوقود في حال طلبت حكومته؛ وذلك بعد أن انتهكت سيادته بشحنة الوقود التي أدخلتها إلى أراضيها عن طريق ميليشيا حزب الله عبر سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "إذا أرادت الحكومة اللبنانية أن تشتري منّا الوقود سنقوم بتزويدها به".

وزعم "زاده" أن رجال أعمال لبنانيين تعاقدوا على شراء الشحنة المرسلة إلى "حزب الله" والبيع جرى بشكل طبيعي وأرسلت الشحنة.

وأثار إعلان "حزب الله"، الشهر الماضي، عزمه استقدام الوقود من طهران؛ موجةَ انتقادات سياسية من خصومه.

وانتقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي شحنات المازوت، لكنه اعتبر أن طريقة وصولها لا تعرّض لبنان لعقوبات أمريكية.

ودخلت الخميس عشرات الصهاريج المحمّلة بالمازوت المستقدم من إيران إلى لبنان برًّا عبر الحدود مع سوريا، بعد وصول الشحنة على متن ناقلة نفط إلى ميناء بانياس.

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