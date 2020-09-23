"الهنيدي": اليوم الوطني الـ 90 ذكرى عزيزة تجسد مسيرة تزخر بالخير والنماء

شيخ شمل قبيلة العصمة رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بهذه المناسبة

هنأ شيخ شمل قبيلة العصمة الهنيدي بن عمر أبا العلا، خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهم الله والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ الهنيدي : إن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عزيزة على قلب كل مواطن سعودي” داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخاءها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة ايدها الله.

وقال الشيخ الهنيدي بعد توحيد هذا الوطن بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية تزخر بالخير والنماء وفي هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده الأيمن سمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله.

وأضاف : بحمد لله استمرت المسيرة الخيّرة في كل نواحي التقدم والتطور في مختلف المجالات وتحقق إنجازات وقفزات تنموية متتالية، مستمدة قيمها من الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من خلال التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، والعمل على جملة من المرتكزات والثوابت الراسخة التي ميزت سياسة وطننا وجعلتها محل إعجاب وتقدير عالمي حيث يشهد بذلك القاصي والداني في المحافل المحلية والدولية.