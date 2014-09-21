تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.