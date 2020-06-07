تخطت إسبانيا وإيطاليا.. الهند تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الخامسة عالميًّا.. الصحة: عدد الحالات المسجلة حتى الآن 246628 حالة

قالت وزارة الصحة الهندية: إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 9.97 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليبلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن، 246628 حالة.

ووفقًا لجامعة "جونز هوبكنز"، انتقلت الهند بهذا الشكل إلى المركز الخامس في العالم من حيث عدد الحالات، وسبقت إسبانيا وإيطاليا.

وأعلنت الصحة الهندية، يوم أمس السبت، أن عدد الحالات المسجلة للمصابين بمرض كوفيد-19، بلغ 236657 حالة (الزيادة في يوم واحد أكثر من 9.8 ألف)، وفي يوم الجمعة السابق 226770 حالة (الزيادة في اليوم أكثر من 9.8 ألف).

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت الوزارة، إلى وجود 120406 أشخاص قيد العلاج في الهند، وإلى أنه تعافى من المرض 119292 شخصًا (5220 شخصًا خلال اليوم)، وتوفي بسبب الفيروس 6929 شخصًا (287 شخصًا خلال اليوم).

وأعلنت وزارة الداخلية الهندية في وقت سابق، عن تمديد نظام العزل في بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد حتى 30 يونيو، وتم تخفيف القيود في المناطق التي شهدت تحسنًا في الوضع الوبائي. وحددت الداخلية الهندية ثلاث مراحل للخروج من نظام العزل.

وخلال المرحلة الأولى، التي ستبدأ في 8 يونيو؛ سيتم فتح المعابد والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق. وخلال المرحلة الثانية، التي ستبدأ في يوليو، سيسمح بعمل المدارس والمؤسسات التعليمية بالاتفاق مع السلطات المحلية. وخلال المرحلة الثالثة، التي لم يتم تحديد موعدها، سيتم استئناف الرحلات الجوية الدولية، وعمل المترو وقاعات السينما وأحواض السباحة والمسارح والمقاهي، وسيُسمح بالاجتماعات الجماعية.