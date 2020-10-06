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مصادرة لحوم فاسدة في حملات ميدانية بـ"نكاسة مكة"

بمشاركة الجهات الأمنية.. والبلدية تواصل الرصد والمنع

تواصل أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين المخالفين بحي النكاسة، بمشاركة الجهات الأمنية بمكة المكرمة.

وشملت الحملة المنفذة مساء أمس مصادرة وإتلاف 60 طناً من اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.


وقد تم منع ممارسة البيع بطرق غير نظامية في الطرقات العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

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مصادرة لحوم فاسدة في حملات ميدانية بـ"نكاسة مكة"
سبق

تواصل أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين المخالفين بحي النكاسة، بمشاركة الجهات الأمنية بمكة المكرمة.

وشملت الحملة المنفذة مساء أمس مصادرة وإتلاف 60 طناً من اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.


وقد تم منع ممارسة البيع بطرق غير نظامية في الطرقات العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
11:46 PM

مصادرة لحوم فاسدة في حملات ميدانية بـ"نكاسة مكة"

بمشاركة الجهات الأمنية.. والبلدية تواصل الرصد والمنع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
388

تواصل أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين المخالفين بحي النكاسة، بمشاركة الجهات الأمنية بمكة المكرمة.

وشملت الحملة المنفذة مساء أمس مصادرة وإتلاف 60 طناً من اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.


وقد تم منع ممارسة البيع بطرق غير نظامية في الطرقات العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

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