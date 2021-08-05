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الفرق الرقابية في الرياض تنفذ مجموعة من الجولات الميدانية

تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية

تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية "قصر العمل فيها على السعوديين"، نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء اليوم، مجموعة من الجولات الميدانية على المجمعات التجارية، بمرافقة مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأوضح الدكتور الحربي أن هذا القرار يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

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الفرق الرقابية في الرياض تنفذ مجموعة من الجولات الميدانية
سبق

تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية "قصر العمل فيها على السعوديين"، نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء اليوم، مجموعة من الجولات الميدانية على المجمعات التجارية، بمرافقة مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأوضح الدكتور الحربي أن هذا القرار يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
12:18 AM

الفرق الرقابية في الرياض تنفذ مجموعة من الجولات الميدانية

تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية "قصر العمل فيها على السعوديين"، نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء اليوم، مجموعة من الجولات الميدانية على المجمعات التجارية، بمرافقة مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأوضح الدكتور الحربي أن هذا القرار يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

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