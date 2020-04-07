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"آل الحارث" للمرتبة العاشرة بتجارة جدة

‪أصدر مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة قرارًا بترقية مناع آل الحارث مدير إدارة الخدمات المشتركة واختصاصي التدريب والتطوير بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران إلى المرتبة العاشرة، وذلك على وظيفة مدير إدارة حماية المستهلك بفرع وزارة التجارة بجدة.

فيما أعرب "آل الحارث" عن شكره للمسؤولين بوزارة التجارة على تلك الترقية سائلاً الله عز وجل أن تكون له عون في أداء عمله.

"سبق" تهنئ آل الحارث بتلك الترقية متمنين له التوفيق .

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"آل الحارث" للمرتبة العاشرة بتجارة جدة
سبق

‪أصدر مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة قرارًا بترقية مناع آل الحارث مدير إدارة الخدمات المشتركة واختصاصي التدريب والتطوير بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران إلى المرتبة العاشرة، وذلك على وظيفة مدير إدارة حماية المستهلك بفرع وزارة التجارة بجدة.

فيما أعرب "آل الحارث" عن شكره للمسؤولين بوزارة التجارة على تلك الترقية سائلاً الله عز وجل أن تكون له عون في أداء عمله.

"سبق" تهنئ آل الحارث بتلك الترقية متمنين له التوفيق .

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:20 AM

"آل الحارث" للمرتبة العاشرة بتجارة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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‪أصدر مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة قرارًا بترقية مناع آل الحارث مدير إدارة الخدمات المشتركة واختصاصي التدريب والتطوير بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران إلى المرتبة العاشرة، وذلك على وظيفة مدير إدارة حماية المستهلك بفرع وزارة التجارة بجدة.

فيما أعرب "آل الحارث" عن شكره للمسؤولين بوزارة التجارة على تلك الترقية سائلاً الله عز وجل أن تكون له عون في أداء عمله.

"سبق" تهنئ آل الحارث بتلك الترقية متمنين له التوفيق .

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