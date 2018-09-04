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"الجمعان": الحالة المطرية غرب المملكة تصل ذروتها غداً.. وهذه تفاصيلها

قال إنها تمتد لمرتفعات عسير وتشمل الباحة ومكة وتؤثر على المدينة وتبوك

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - اشتداد تأثير الحالة الجوية التي تتأثر بها منطقة واسعة من السلسلة الجبلية في غرب المملكة مما تعمل على هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من البرد، حيث تشتد الحالة الجوية غداً الأربعاء حتى يوم السبت المقبل في مطلع الأسبوع القادم.

وفي التفاصيل، أوضح "الجمعان" أن الحالة توثر على مرتفعات جازان تشمل جبال فيفا وتمتد الحالة على مرتفعات عسير لتشمل محايل وأبها والسودة والنماص وتشمل كذلك منطقة الباحة لتشمل الباحة كمدينة ومحافظة بلجرشي والمندق، كما تشمل الحالة الجوية قطاع مكة المكرمة تشمل مرتفعات الطائف وميسان وحداد تمتد الحالة الجوية شمالاً لتؤثر على قطاع المدينة المنورة ومنطقة تبوك في شمال المملكة.

وأشار "الجمعان" إلى أنه يعود سبب تأثير الحالة هو نشاط الكتلة الرطبة في البحر الأحمر مما عملت على تقدم الرياح الرطبة التي تتقدم نحو تضاريس الجبال لتتصاعد ثم تتكثف وتعمل على نشوء الاضطرابات الجوية القوية أما السبب حول وصول الاضطرابات نحو منطقة تبوك والمدينة المنورة هي قوة تأثير الكتلة الرطبة غير المستقرة في السطح ووصولها حتى تبوك وجنوب الأردن.

واختتم الجمعان بالقول: تأثرنا ببوادر الحالة خلال الأيام الماضية على عدة مناطق تراوح النشاط ما بين الغزير والخفيف والمتوسط ومن المتوقع أن تشهد الحالة ذروتها خلال الغد بأمر الله.


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"الجمعان": الحالة المطرية غرب المملكة تصل ذروتها غداً.. وهذه تفاصيلها
سبق

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - اشتداد تأثير الحالة الجوية التي تتأثر بها منطقة واسعة من السلسلة الجبلية في غرب المملكة مما تعمل على هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من البرد، حيث تشتد الحالة الجوية غداً الأربعاء حتى يوم السبت المقبل في مطلع الأسبوع القادم.

وفي التفاصيل، أوضح "الجمعان" أن الحالة توثر على مرتفعات جازان تشمل جبال فيفا وتمتد الحالة على مرتفعات عسير لتشمل محايل وأبها والسودة والنماص وتشمل كذلك منطقة الباحة لتشمل الباحة كمدينة ومحافظة بلجرشي والمندق، كما تشمل الحالة الجوية قطاع مكة المكرمة تشمل مرتفعات الطائف وميسان وحداد تمتد الحالة الجوية شمالاً لتؤثر على قطاع المدينة المنورة ومنطقة تبوك في شمال المملكة.

وأشار "الجمعان" إلى أنه يعود سبب تأثير الحالة هو نشاط الكتلة الرطبة في البحر الأحمر مما عملت على تقدم الرياح الرطبة التي تتقدم نحو تضاريس الجبال لتتصاعد ثم تتكثف وتعمل على نشوء الاضطرابات الجوية القوية أما السبب حول وصول الاضطرابات نحو منطقة تبوك والمدينة المنورة هي قوة تأثير الكتلة الرطبة غير المستقرة في السطح ووصولها حتى تبوك وجنوب الأردن.

واختتم الجمعان بالقول: تأثرنا ببوادر الحالة خلال الأيام الماضية على عدة مناطق تراوح النشاط ما بين الغزير والخفيف والمتوسط ومن المتوقع أن تشهد الحالة ذروتها خلال الغد بأمر الله.


04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:34 PM

"الجمعان": الحالة المطرية غرب المملكة تصل ذروتها غداً.. وهذه تفاصيلها

قال إنها تمتد لمرتفعات عسير وتشمل الباحة ومكة وتؤثر على المدينة وتبوك

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سعود الدعجاني - جدة
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53,520

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - اشتداد تأثير الحالة الجوية التي تتأثر بها منطقة واسعة من السلسلة الجبلية في غرب المملكة مما تعمل على هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من البرد، حيث تشتد الحالة الجوية غداً الأربعاء حتى يوم السبت المقبل في مطلع الأسبوع القادم.

وفي التفاصيل، أوضح "الجمعان" أن الحالة توثر على مرتفعات جازان تشمل جبال فيفا وتمتد الحالة على مرتفعات عسير لتشمل محايل وأبها والسودة والنماص وتشمل كذلك منطقة الباحة لتشمل الباحة كمدينة ومحافظة بلجرشي والمندق، كما تشمل الحالة الجوية قطاع مكة المكرمة تشمل مرتفعات الطائف وميسان وحداد تمتد الحالة الجوية شمالاً لتؤثر على قطاع المدينة المنورة ومنطقة تبوك في شمال المملكة.

وأشار "الجمعان" إلى أنه يعود سبب تأثير الحالة هو نشاط الكتلة الرطبة في البحر الأحمر مما عملت على تقدم الرياح الرطبة التي تتقدم نحو تضاريس الجبال لتتصاعد ثم تتكثف وتعمل على نشوء الاضطرابات الجوية القوية أما السبب حول وصول الاضطرابات نحو منطقة تبوك والمدينة المنورة هي قوة تأثير الكتلة الرطبة غير المستقرة في السطح ووصولها حتى تبوك وجنوب الأردن.

واختتم الجمعان بالقول: تأثرنا ببوادر الحالة خلال الأيام الماضية على عدة مناطق تراوح النشاط ما بين الغزير والخفيف والمتوسط ومن المتوقع أن تشهد الحالة ذروتها خلال الغد بأمر الله.


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