احتفل العقيد أحمد بن حمدان المطيري بزواج شقيقه المهندس خالد بن حمدان المطيري بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة وسط حضور عدد من أهالي العروسين.
"المطيري " يحتفل بزواج شقيقه في جدة
احتفل العقيد أحمد بن حمدان المطيري بزواج شقيقه المهندس خالد بن حمدان المطيري بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة وسط حضور عدد من أهالي العروسين.
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"المطيري " يحتفل بزواج شقيقه في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-20
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:51 PM
"المطيري " يحتفل بزواج شقيقه في جدة
احتفل العقيد أحمد بن حمدان المطيري بزواج شقيقه المهندس خالد بن حمدان المطيري بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة وسط حضور عدد من أهالي العروسين.
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