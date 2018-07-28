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السيدة الأولى بالنيجر تشيد بالدور الإنساني للمملكة وجهود الندوة

ثمّنت المشروعات التنموية والاهتمام بالشباب ودعم المحتاجين بالسلال الغذائية

أثنت السيدة الأولى لجمهورية النيجر خديجة بازوما، على الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية من خلال ما تقوم به الندوة العالمية للشباب الإسلامي من برامج إنسانية ومشروعات تنموية بارزة وملموسة في بلادها.

جاء ذلك خلال زيارة مدير مكتب الندوة لها في مقر إقامتها؛ حيث تَطَرّق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك مع الندوة العالمية لدعم البرامج التنموية المختلفة، وأبرزها تدريب الشباب وتأهيلهم ودعم المحتاجين بالسلال الغذائية في المناطق الفقيرة والنائية.

ويواصل مكتب الندوة العالمية في النيجر جهوده التنموية والشبابية التي كان آخرها إقامة برنامج تأهيلي للطلاب المميزين في جامعة نيامي؛ لمساعدتهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم والنهوض بمسيرتهم التعليمية.

وبدوره، أشاد مدير مكتب الندوة في النيجر (أسامة السباعي) بجهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم البرامج التنموية التي تلبي حاجة المجتمعات وتساعد الإنسان في كل مكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السيدة الأولى بالنيجر تشيد بالدور الإنساني للمملكة وجهود الندوة
سبق

أثنت السيدة الأولى لجمهورية النيجر خديجة بازوما، على الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية من خلال ما تقوم به الندوة العالمية للشباب الإسلامي من برامج إنسانية ومشروعات تنموية بارزة وملموسة في بلادها.

جاء ذلك خلال زيارة مدير مكتب الندوة لها في مقر إقامتها؛ حيث تَطَرّق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك مع الندوة العالمية لدعم البرامج التنموية المختلفة، وأبرزها تدريب الشباب وتأهيلهم ودعم المحتاجين بالسلال الغذائية في المناطق الفقيرة والنائية.

ويواصل مكتب الندوة العالمية في النيجر جهوده التنموية والشبابية التي كان آخرها إقامة برنامج تأهيلي للطلاب المميزين في جامعة نيامي؛ لمساعدتهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم والنهوض بمسيرتهم التعليمية.

وبدوره، أشاد مدير مكتب الندوة في النيجر (أسامة السباعي) بجهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم البرامج التنموية التي تلبي حاجة المجتمعات وتساعد الإنسان في كل مكان.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
10:58 AM

السيدة الأولى بالنيجر تشيد بالدور الإنساني للمملكة وجهود الندوة

ثمّنت المشروعات التنموية والاهتمام بالشباب ودعم المحتاجين بالسلال الغذائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثنت السيدة الأولى لجمهورية النيجر خديجة بازوما، على الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية من خلال ما تقوم به الندوة العالمية للشباب الإسلامي من برامج إنسانية ومشروعات تنموية بارزة وملموسة في بلادها.

جاء ذلك خلال زيارة مدير مكتب الندوة لها في مقر إقامتها؛ حيث تَطَرّق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك مع الندوة العالمية لدعم البرامج التنموية المختلفة، وأبرزها تدريب الشباب وتأهيلهم ودعم المحتاجين بالسلال الغذائية في المناطق الفقيرة والنائية.

ويواصل مكتب الندوة العالمية في النيجر جهوده التنموية والشبابية التي كان آخرها إقامة برنامج تأهيلي للطلاب المميزين في جامعة نيامي؛ لمساعدتهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم والنهوض بمسيرتهم التعليمية.

وبدوره، أشاد مدير مكتب الندوة في النيجر (أسامة السباعي) بجهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم البرامج التنموية التي تلبي حاجة المجتمعات وتساعد الإنسان في كل مكان.

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