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"الخليفي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

سائلاً المولى أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في الرقي بأعمالها

رفع الدكتور أحمد الخليفي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في الرقي بأعمال الهيئة تحقيقًا لرؤى القيادة الرشيدة.
وقال الدكتور الخليفي: "إن نمو وازدهار الاقتصاد السعودي يعتمد على توفير بيئة اقتصادية تنافسية جاذبة وعادلة، وهو ما نطمح مع منسوبي الهيئة إلى ترجمته إلى واقع"، معربًا عن شكره للدكتور محمد بن سليمان الجاسر على جهوده خلال الفترة الماضية متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

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"الخليفي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة
سبق

رفع الدكتور أحمد الخليفي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في الرقي بأعمال الهيئة تحقيقًا لرؤى القيادة الرشيدة.
وقال الدكتور الخليفي: "إن نمو وازدهار الاقتصاد السعودي يعتمد على توفير بيئة اقتصادية تنافسية جاذبة وعادلة، وهو ما نطمح مع منسوبي الهيئة إلى ترجمته إلى واقع"، معربًا عن شكره للدكتور محمد بن سليمان الجاسر على جهوده خلال الفترة الماضية متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
02:47 PM

"الخليفي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

سائلاً المولى أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في الرقي بأعمالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الدكتور أحمد الخليفي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في الرقي بأعمال الهيئة تحقيقًا لرؤى القيادة الرشيدة.
وقال الدكتور الخليفي: "إن نمو وازدهار الاقتصاد السعودي يعتمد على توفير بيئة اقتصادية تنافسية جاذبة وعادلة، وهو ما نطمح مع منسوبي الهيئة إلى ترجمته إلى واقع"، معربًا عن شكره للدكتور محمد بن سليمان الجاسر على جهوده خلال الفترة الماضية متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

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