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الدولي السنغالي ألفريد أندياي شبابياً لثلاثة مواسم

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان رسمياً توقيعه عقداً احترافياً مع الدولي السنغالي ألفريد أندياي لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من نادي فياريال الإسباني.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"قائلاً: "أهلاً بك ألفريد أندياي في الشباب".

وبذلك يكون الدولي السنغالي سابع محترف أجنبي ينضم للشباب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يشار أن أندياي خاض عدة تجارب احترافية بعدة أندية إنكليزية وإسبانية أبرزها سندرلاند وهال سيتي وريال بتيس وفياريال ومالقا والذي شارك معه في 34 مباراة خلال الموسم الماضي معاراً من فياريال.

وخاض الدولي السنغالي 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده منها اثنتان في كأس العالم روسيا 2018 كما شارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدولي السنغالي ألفريد أندياي شبابياً لثلاثة مواسم
سبق

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان رسمياً توقيعه عقداً احترافياً مع الدولي السنغالي ألفريد أندياي لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من نادي فياريال الإسباني.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"قائلاً: "أهلاً بك ألفريد أندياي في الشباب".

وبذلك يكون الدولي السنغالي سابع محترف أجنبي ينضم للشباب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يشار أن أندياي خاض عدة تجارب احترافية بعدة أندية إنكليزية وإسبانية أبرزها سندرلاند وهال سيتي وريال بتيس وفياريال ومالقا والذي شارك معه في 34 مباراة خلال الموسم الماضي معاراً من فياريال.

وخاض الدولي السنغالي 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده منها اثنتان في كأس العالم روسيا 2018 كما شارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
12:59 AM

الدولي السنغالي ألفريد أندياي شبابياً لثلاثة مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان رسمياً توقيعه عقداً احترافياً مع الدولي السنغالي ألفريد أندياي لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من نادي فياريال الإسباني.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"قائلاً: "أهلاً بك ألفريد أندياي في الشباب".

وبذلك يكون الدولي السنغالي سابع محترف أجنبي ينضم للشباب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يشار أن أندياي خاض عدة تجارب احترافية بعدة أندية إنكليزية وإسبانية أبرزها سندرلاند وهال سيتي وريال بتيس وفياريال ومالقا والذي شارك معه في 34 مباراة خلال الموسم الماضي معاراً من فياريال.

وخاض الدولي السنغالي 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده منها اثنتان في كأس العالم روسيا 2018 كما شارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

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