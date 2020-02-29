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"الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: عوالق ترابية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى صباح السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الباحة وجازان ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ23.10 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

وشهدت منطقة جازان عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وبدأت الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب. وبدأت الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والخرمة والمويه وبحرة وتربة ورنية وميسان. وبدأت الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

ونبَّهت هيئة الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: عوالق ترابية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الباحة وجازان ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ23.10 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

وشهدت منطقة جازان عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وبدأت الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب. وبدأت الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والخرمة والمويه وبحرة وتربة ورنية وميسان. وبدأت الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

ونبَّهت هيئة الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
01:29 AM

"الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: عوالق ترابية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى صباح السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الباحة وجازان ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ23.10 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

وشهدت منطقة جازان عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وبدأت الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب. وبدأت الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والخرمة والمويه وبحرة وتربة ورنية وميسان. وبدأت الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.

ونبَّهت هيئة الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

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