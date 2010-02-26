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"سجاد على جدران" .. 3 طفلات كفيفات لرجل أمن متقاعد بتبوك يحلمن بالعلاج

وُلدن بضعف بصري شديد انتهى بفقدانه .. "وعد ورغد وغلا" قصة ابتلاء بالمرض

"المرض ابتلاء" .. هذه العبارة التي ردّدها رجل أمن متقاعد بتبوك؛ شارحاً حال بناته الثلاث "وعد، ورغد، وغلا"، وُلدن بضعف بصري شديد انتهى بفقدانه، ولأن الخدمات الصحية بالمنطقة متواضعة أمام علاج هذه الحالات اضطر الأب إلى السفر لمستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالرياض، وبين موعد وآخر امتد لأشهر وسنوات طرق والدهن باب المستشفيات الخاصّة التي لم تجد هي الأخرى حلاً أمام معاناة البنات الثلاث.

يقول والد الكفيفات عودة القرعاني؛ لـ "سبق": "حاولت علاج بناتي وطرقت لذلك المستشفيات بالسعودية إلا أن المواعيد المتباعدة وعدم تحسنهن وراء فقداني الأمل في العلاج؛ إلا أن أملي بالله ثم بقيادتنا الحكيمة كبير جداً بعلاجهن في أيّ مستشفى بالعالم ليعود إليهن النظر".

وأضاف: "وجدت نفسي مضطراً إلى وضع سجاد على بعض جدران المنزل من الداخل والفناء حتى لا تؤذيهن الجدران في أثناء اللعب، وهو أقصى ما يمكن أن أقوم به تجاههن، ولكن يبقى العلاج هاجساً لي".

ووفقاً للتقارير الطبية، فإن المعاناة من متلازمة "استكلر" هي أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الضام وتصيب معظم أعضاء الجسم وتتركز، بشكل خاص، في الإصابة بالعين وضعف شديد في السمع وتشوّه في القفص الصدري وملامح الوجه، مشيرة إلى أن من تداعيات المتلازمة إمكانية الإصابة بمرض الكلى في المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سجاد على جدران" .. 3 طفلات كفيفات لرجل أمن متقاعد بتبوك يحلمن بالعلاج
سبق

"المرض ابتلاء" .. هذه العبارة التي ردّدها رجل أمن متقاعد بتبوك؛ شارحاً حال بناته الثلاث "وعد، ورغد، وغلا"، وُلدن بضعف بصري شديد انتهى بفقدانه، ولأن الخدمات الصحية بالمنطقة متواضعة أمام علاج هذه الحالات اضطر الأب إلى السفر لمستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالرياض، وبين موعد وآخر امتد لأشهر وسنوات طرق والدهن باب المستشفيات الخاصّة التي لم تجد هي الأخرى حلاً أمام معاناة البنات الثلاث.

يقول والد الكفيفات عودة القرعاني؛ لـ "سبق": "حاولت علاج بناتي وطرقت لذلك المستشفيات بالسعودية إلا أن المواعيد المتباعدة وعدم تحسنهن وراء فقداني الأمل في العلاج؛ إلا أن أملي بالله ثم بقيادتنا الحكيمة كبير جداً بعلاجهن في أيّ مستشفى بالعالم ليعود إليهن النظر".

وأضاف: "وجدت نفسي مضطراً إلى وضع سجاد على بعض جدران المنزل من الداخل والفناء حتى لا تؤذيهن الجدران في أثناء اللعب، وهو أقصى ما يمكن أن أقوم به تجاههن، ولكن يبقى العلاج هاجساً لي".

ووفقاً للتقارير الطبية، فإن المعاناة من متلازمة "استكلر" هي أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الضام وتصيب معظم أعضاء الجسم وتتركز، بشكل خاص، في الإصابة بالعين وضعف شديد في السمع وتشوّه في القفص الصدري وملامح الوجه، مشيرة إلى أن من تداعيات المتلازمة إمكانية الإصابة بمرض الكلى في المستقبل.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:41 PM

"سجاد على جدران" .. 3 طفلات كفيفات لرجل أمن متقاعد بتبوك يحلمن بالعلاج

وُلدن بضعف بصري شديد انتهى بفقدانه .. "وعد ورغد وغلا" قصة ابتلاء بالمرض

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بدر الجبل - تبوك
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9,776

"المرض ابتلاء" .. هذه العبارة التي ردّدها رجل أمن متقاعد بتبوك؛ شارحاً حال بناته الثلاث "وعد، ورغد، وغلا"، وُلدن بضعف بصري شديد انتهى بفقدانه، ولأن الخدمات الصحية بالمنطقة متواضعة أمام علاج هذه الحالات اضطر الأب إلى السفر لمستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالرياض، وبين موعد وآخر امتد لأشهر وسنوات طرق والدهن باب المستشفيات الخاصّة التي لم تجد هي الأخرى حلاً أمام معاناة البنات الثلاث.

يقول والد الكفيفات عودة القرعاني؛ لـ "سبق": "حاولت علاج بناتي وطرقت لذلك المستشفيات بالسعودية إلا أن المواعيد المتباعدة وعدم تحسنهن وراء فقداني الأمل في العلاج؛ إلا أن أملي بالله ثم بقيادتنا الحكيمة كبير جداً بعلاجهن في أيّ مستشفى بالعالم ليعود إليهن النظر".

وأضاف: "وجدت نفسي مضطراً إلى وضع سجاد على بعض جدران المنزل من الداخل والفناء حتى لا تؤذيهن الجدران في أثناء اللعب، وهو أقصى ما يمكن أن أقوم به تجاههن، ولكن يبقى العلاج هاجساً لي".

ووفقاً للتقارير الطبية، فإن المعاناة من متلازمة "استكلر" هي أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الضام وتصيب معظم أعضاء الجسم وتتركز، بشكل خاص، في الإصابة بالعين وضعف شديد في السمع وتشوّه في القفص الصدري وملامح الوجه، مشيرة إلى أن من تداعيات المتلازمة إمكانية الإصابة بمرض الكلى في المستقبل.

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