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"الحصيني" يرسم ملامح الهطولات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

قال: خفيفة لغزيرة مع حبات بَرَد وسيول وتؤثر في مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار من خفيفة لغزيرة مع حبات بَرَد وسيول خلال الـ "24" ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من اليوم السبت 1442/9/5هـ، لصباح الأحد 1442/9/6هـ، -بإذن الله- على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وحائل والشمالية وغرب منطقتَي الرياض والقصيم.

وقال: أبشروا بجريان وادي الرمة، ومتوقع تمركز السحب غزيرة المطر عليه لليوم الثاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يرسم ملامح الهطولات خلال الـ 24 ساعة المقبلة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار من خفيفة لغزيرة مع حبات بَرَد وسيول خلال الـ "24" ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من اليوم السبت 1442/9/5هـ، لصباح الأحد 1442/9/6هـ، -بإذن الله- على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وحائل والشمالية وغرب منطقتَي الرياض والقصيم.

وقال: أبشروا بجريان وادي الرمة، ومتوقع تمركز السحب غزيرة المطر عليه لليوم الثاني.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
10:31 AM

"الحصيني" يرسم ملامح الهطولات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

قال: خفيفة لغزيرة مع حبات بَرَد وسيول وتؤثر في مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار من خفيفة لغزيرة مع حبات بَرَد وسيول خلال الـ "24" ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من اليوم السبت 1442/9/5هـ، لصباح الأحد 1442/9/6هـ، -بإذن الله- على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وحائل والشمالية وغرب منطقتَي الرياض والقصيم.

وقال: أبشروا بجريان وادي الرمة، ومتوقع تمركز السحب غزيرة المطر عليه لليوم الثاني.

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