تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه .. موعدنا أغسطس
قال عبر حسابه مغرّداً: موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً
أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً.
تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه .. موعدنا أغسطس
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-22
أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:02 AM
تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه .. موعدنا أغسطس
قال عبر حسابه مغرّداً: موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً
أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً.