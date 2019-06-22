النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه .. موعدنا أغسطس

قال عبر حسابه مغرّداً: موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً

أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه .. موعدنا أغسطس
سبق

أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:02 AM

تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه .. موعدنا أغسطس

قال عبر حسابه مغرّداً: موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
49
10,079

أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,064
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,907
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,584
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,799

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة