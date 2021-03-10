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السوق السعودي يرتفع قُرب مستوى الـ9600 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات

وسط تداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح

ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.2%؛ ليقارب مستوى الـ9600 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات، عند 9588 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 3% عند 99.60 ريالًا، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 15 عامًا.

ووفق موقع "أرقام" تتداول أسهم "الأهلي التجاري" و"جبل عمر" و"بنك الرياض" و"العربي الوطني" و"مصرف الإنماء" على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وصعد سهم "النقل الجماعي" بأكثر من 6%.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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السوق السعودي يرتفع قُرب مستوى الـ9600 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات
سبق

ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.2%؛ ليقارب مستوى الـ9600 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات، عند 9588 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 3% عند 99.60 ريالًا، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 15 عامًا.

ووفق موقع "أرقام" تتداول أسهم "الأهلي التجاري" و"جبل عمر" و"بنك الرياض" و"العربي الوطني" و"مصرف الإنماء" على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وصعد سهم "النقل الجماعي" بأكثر من 6%.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:26 AM

السوق السعودي يرتفع قُرب مستوى الـ9600 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات

وسط تداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.2%؛ ليقارب مستوى الـ9600 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات، عند 9588 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 3% عند 99.60 ريالًا، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 15 عامًا.

ووفق موقع "أرقام" تتداول أسهم "الأهلي التجاري" و"جبل عمر" و"بنك الرياض" و"العربي الوطني" و"مصرف الإنماء" على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وصعد سهم "النقل الجماعي" بأكثر من 6%.

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38 مليار ..

23 يوليو
9,890
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