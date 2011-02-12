صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على (7) مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة مجوهرات وأجهزة إلكترونية وكهربائية من منازل ومركبة ومحل تجاري، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
"شرطة حائل" تطيح بـ(8) أشخاص سرقوا مجوهرات وأجهزة إلكترونية وكهربائية من منازل ومحال
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على (7) مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة مجوهرات وأجهزة إلكترونية وكهربائية من منازل ومركبة ومحل تجاري، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة حائل النيابة العامة
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"شرطة حائل" تطيح بـ(8) أشخاص سرقوا مجوهرات وأجهزة إلكترونية وكهربائية من منازل ومحالوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-11
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:14 AM
"شرطة حائل" تطيح بـ(8) أشخاص سرقوا مجوهرات وأجهزة إلكترونية وكهربائية من منازل ومحال
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على (7) مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة مجوهرات وأجهزة إلكترونية وكهربائية من منازل ومركبة ومحل تجاري، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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