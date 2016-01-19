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مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تختتم البرنامج التدريبي "تحديد الضحايا وتقديم الرعاية الصحية"

بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان اليوم، الدورة الأولى للبرنامج التدريبي "تحديد الضحايا وتقديم الرعاية الصحية"، والتي أقامتها -عن بُعد- على مدى يومين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبحضور 184 مشاركًا من العاملين في القطاع الصحي.

واطّلع العاملون في القطاع الصحي في المملكة، على مؤشرات الاتجار بالأشخاص لتحديد الضحايا المحتملين، وإيضاح دور الصدمة في سلوكهم وعلاجهم، وكيفية توفير تقييمات صحية شاملة؛ لتلبية احتياجات الصحة الجسدية والنفسية للضحايا المحتملين، وإجراءات إحالتهم إلى الخدمات المتخصصة، وفقاً لآلية الإحالة الوطنية، وتوفير الحماية والمساعدة المناسبة، وكذلك على الاتجار بالأشخاص وعناصره الرئيسية والمواثيق الدولية ذوات الصلة، واستعرضت جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وخطة العمل الوطنية 2021-2023.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تختتم البرنامج التدريبي "تحديد الضحايا وتقديم الرعاية الصحية"
سبق

اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان اليوم، الدورة الأولى للبرنامج التدريبي "تحديد الضحايا وتقديم الرعاية الصحية"، والتي أقامتها -عن بُعد- على مدى يومين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبحضور 184 مشاركًا من العاملين في القطاع الصحي.

واطّلع العاملون في القطاع الصحي في المملكة، على مؤشرات الاتجار بالأشخاص لتحديد الضحايا المحتملين، وإيضاح دور الصدمة في سلوكهم وعلاجهم، وكيفية توفير تقييمات صحية شاملة؛ لتلبية احتياجات الصحة الجسدية والنفسية للضحايا المحتملين، وإجراءات إحالتهم إلى الخدمات المتخصصة، وفقاً لآلية الإحالة الوطنية، وتوفير الحماية والمساعدة المناسبة، وكذلك على الاتجار بالأشخاص وعناصره الرئيسية والمواثيق الدولية ذوات الصلة، واستعرضت جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وخطة العمل الوطنية 2021-2023.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
06:14 PM

مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تختتم البرنامج التدريبي "تحديد الضحايا وتقديم الرعاية الصحية"

بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان اليوم، الدورة الأولى للبرنامج التدريبي "تحديد الضحايا وتقديم الرعاية الصحية"، والتي أقامتها -عن بُعد- على مدى يومين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبحضور 184 مشاركًا من العاملين في القطاع الصحي.

واطّلع العاملون في القطاع الصحي في المملكة، على مؤشرات الاتجار بالأشخاص لتحديد الضحايا المحتملين، وإيضاح دور الصدمة في سلوكهم وعلاجهم، وكيفية توفير تقييمات صحية شاملة؛ لتلبية احتياجات الصحة الجسدية والنفسية للضحايا المحتملين، وإجراءات إحالتهم إلى الخدمات المتخصصة، وفقاً لآلية الإحالة الوطنية، وتوفير الحماية والمساعدة المناسبة، وكذلك على الاتجار بالأشخاص وعناصره الرئيسية والمواثيق الدولية ذوات الصلة، واستعرضت جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وخطة العمل الوطنية 2021-2023.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,563
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,850
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,722

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