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جمعية "وابل" توقّع اتفاقية لتقديم خدمات طبية عدة بأسعار مخفضة

عبر مستوصف الابتسامة المضيئة بمحافظة بقعاء

وقّع أمين عام جمعية وابل الصحية بمركز الشيحية عايش الفنيطل، ومدير مستوصف الابتسامة المضيئة بمحافظة بقعاء ماجد الدخيل، اتفاقية شراكة يقدم بموجبها المستوصف لمستفيدي الجمعية تخفيضاً في العديد من الخدمات ومنها الكشف، الأشعة، تقويم الأسنان، الخدمات العلاجية، التركيبات، والعدسات.

وتعتبر جمعية "وابل" الصحية التي تتخذ من مركز الشيحية مقراً لها، من الجمعيات الصحية الناشئة، وتقدم خدماتها إلى جميع المستفيدين في محافظة بقعاء ومراكزها للحصول على العلاج، والأجهزة الطبية.

وأوضحت "وابل" أنه بإمكان المستفيدين، التسجيل عن طريق رابط الجمعية دون الحاجة لزيارتها: https://2u.pw/53aFw.

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جمعية "وابل" توقّع اتفاقية لتقديم خدمات طبية عدة بأسعار مخفضة
سبق

وقّع أمين عام جمعية وابل الصحية بمركز الشيحية عايش الفنيطل، ومدير مستوصف الابتسامة المضيئة بمحافظة بقعاء ماجد الدخيل، اتفاقية شراكة يقدم بموجبها المستوصف لمستفيدي الجمعية تخفيضاً في العديد من الخدمات ومنها الكشف، الأشعة، تقويم الأسنان، الخدمات العلاجية، التركيبات، والعدسات.

وتعتبر جمعية "وابل" الصحية التي تتخذ من مركز الشيحية مقراً لها، من الجمعيات الصحية الناشئة، وتقدم خدماتها إلى جميع المستفيدين في محافظة بقعاء ومراكزها للحصول على العلاج، والأجهزة الطبية.

وأوضحت "وابل" أنه بإمكان المستفيدين، التسجيل عن طريق رابط الجمعية دون الحاجة لزيارتها: https://2u.pw/53aFw.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
05:22 PM

جمعية "وابل" توقّع اتفاقية لتقديم خدمات طبية عدة بأسعار مخفضة

عبر مستوصف الابتسامة المضيئة بمحافظة بقعاء

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منصور الشلاقي - الرياض
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وقّع أمين عام جمعية وابل الصحية بمركز الشيحية عايش الفنيطل، ومدير مستوصف الابتسامة المضيئة بمحافظة بقعاء ماجد الدخيل، اتفاقية شراكة يقدم بموجبها المستوصف لمستفيدي الجمعية تخفيضاً في العديد من الخدمات ومنها الكشف، الأشعة، تقويم الأسنان، الخدمات العلاجية، التركيبات، والعدسات.

وتعتبر جمعية "وابل" الصحية التي تتخذ من مركز الشيحية مقراً لها، من الجمعيات الصحية الناشئة، وتقدم خدماتها إلى جميع المستفيدين في محافظة بقعاء ومراكزها للحصول على العلاج، والأجهزة الطبية.

وأوضحت "وابل" أنه بإمكان المستفيدين، التسجيل عن طريق رابط الجمعية دون الحاجة لزيارتها: https://2u.pw/53aFw.

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